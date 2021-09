Kraay mist één naam bij Oranje: ‘Dan was hij de beste van Europa geweest’

Woensdag, 1 september 2021 om 20:03 • Chris Meijer • Laatste update: 20:15

Hans Kraay junior had in de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Noorwegen een basisplaats ingeruimd voor Denzel Dumfries. Louis van Gaal geeft woensdagavond in Oslo de voorkeur aan Jurriën Timber op de rechtsbackpositie. Kraay wijst tijdens de voorbeschouwing op het treffen met Noorwegen op het feit dat Dumfries altijd is komen bovendrijven bij het Nederlands elftal en stelt dat wanneer de vleugelverdediger een goede voorzet had gehad, hij de beste rechtsback van Europa was geweest.

“Dumfries is bij alle trainers een twijfelgeval geweest, ook bij Koeman. Daar is hij ook twee of drie keer gepasseerd voor een ander. De Boer was ook niet volledig overtuigd. Of Van Gaal volledig overtuigd is, gaan we pas in de volgende cyclus zien. Dumfries heeft pas één oefenwedstrijd gespeeld”, begint Kraay. Dumfries maakte twee weken geleden pas zijn gewenste transfer, toen hij PSV verruilde voor Internazionale. Mede daardoor werd hij niet opgenomen in de voorselectie van Oranje, maar Van Gaal nam hem wel op in zijn definitieve keurkorps.

De 25-jarige vleugelverdediger speelde pas zes minuten voor de regerend kampioen van Italië, toen hij tegen Genoa als invaller binnen de lijnen kwamen. Afgelopen vrijdag tegen Hellas Verona bleef Dumfries negentig minuten op de reservebank. “Ik vind Timber geweldig: brutaal, goed aan de bal, technisch. Maar ik vind dat Dumfries inmiddels wel tegen alle stromingen in heeft laten zien dat hij de nummer één rechtsback van Nederland is. Hij dendert en dat hij geen goede voorzet heeft… Als hij dat ook zou hebben, was hij de rechtsback van Europa. Ik had hem wel laten starten.”

Van Gaal kiest onder de lat voor Justin Bijlow, die de voorkeur krijgt boven Tim Krul en Joël Drommel en debuteert in Oranje. Kraay kan zich daarin vinden, al mist hij de niet-geselecteerde Jasper Cillessen. “Bijlow is in potentie de beste. Maar de allerbeste is nog steeds Cillessen. Bijlow is beter op hoge ballen, voetbalt uitstekend mee en heeft een goede reflex. In potentie gaat Bijlow verder komen. Maar Cillessen heeft in 58 van de 61 interlands zijn land best wel betrouwbaar gekeept heeft, dus ik snap niet dat hij door alles en iedereen afgeschreven wordt.”