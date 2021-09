Mario Götze gaat viraal na verrassingsbezoek aan zijn ‘ontdekkers’

Woensdag, 1 september 2021 om 19:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:58

Mario Götze heeft een verrassingsbezoek gebracht aan de eigenaren van het Eindhovense cafetaria ‘De Willem’. De eigenaar van de frietzaak, Chris Rooijakkers, en zijn dochter Lyndi Rooijakkers worden gezien als de ‘ontdekkers’ van de middenvelder, daar zij Götze bijna een jaar geleden voor het eerst spotten in Eindhoven voorafgaand aan zijn transfer van Borussia Dortmund naar PSV. Lyndi ging op de foto met de Duitser, waarna de beelden viraal gingen.

Bijna een jaar na het onderonsje in Eindhoven brengt Götze een bezoek aan de bewuste eetgelegenheid om het nu dertienjarige meisje te verrassen. De 29-jarige middenvelder langs bij ‘De Willem’ om zijn eigen frietje te bakken en met Lyndi op de foto te gaan. Ook kreeg zij een gesigneerd shirt van Götze, zo blijkt uit de beelden die hij heeft gedeeld op Twitter.

Almost one year ago, I joined @PSV. Lyndi was the first one to notice and took a picture after my arrival, which went viral. Today, I surprised her in her father’s kiosk. I even got to make my own fries, which ended up really salty - luckily, Lyndi’s father got me new ones ???? pic.twitter.com/qWkKTPKGUj