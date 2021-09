Feyenoord meldde zich op Deadline Day ook voor Seuntjens

Woensdag, 1 september 2021 om 19:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:48

Feyenoord heeft dinsdagmorgen, op de laatste dag van de zomerse transfermarkt, gevraagd naar de beschikbaarheid van Mats Seuntjens, zo schrijft de Limburger woensdagavond. Volgens het regionale dagblad weigerde Fortuna Sittard echter medewerking te verlenen en was een late aftocht van de 29-jarige aanvaller niet bespreekbaar.

De club uit Rotterdam versterkte zich dinsdag eerst met Reiss Nelson, die op huurbasis van Arsenal is overgenomen, en daarna ook met Cyriel Dessers. De eerste berichten over de komst van de aanvaller van KRC Genk doken in de avonduren op en zodoende lijkt het erop dat Seuntjens de voorkeur van Feyenoord genoot. Dessers ondertekende in de sloturen een huurcontract met de Rotterdammers, die een optie tot koop hebben op de Belg die voor Nigeria speelt.

“Maar de gesprekken met Feyenoord waren al langer aan de gang", zegt Dessers woensdag echter in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik heb vorige week al gesproken met trainer Arne Slot. Zijn verhaal klonk goed. Later is mijn zaakwaarnemer met de club gaan praten. Maar dan is het nog niet rond hè, het moet allemaal wel passen. Ik was deze week letterlijk al op weg naar Leganés in Spanje. Toen kwam Feyenoord en daar wilde ik heel graag heen. Dus toen ben ik omgekeerd en naar Rotterdam gegaan.”

Feyenoord verkocht Wouter Burger aan FC Basel en Ridgeciano Haps aan Venezia. In verdedigend opzicht lukte het Feyenoord om uiteenlopende redenen niet meer om nieuwe spelers aan te trekken: Micky van de Ven, Domogaj Bradaric en Fredrik André Björkan kwamen niet.