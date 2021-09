Hoe de transfer van Luuk de Jong dreigde te klappen op een vormfout

Woensdag, 1 september 2021 om 19:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:38

Op de slotdag van de zomerse transferwindow kreeg de droomtransfer van Luuk de Jong naar Barcelona in recordtempo gestalte. Vanwege de naderende deadline was dinsdagavond lange tijd onduidelijk of de komst van de 31-jarige spits van Sevilla op tijd afgerond kon worden, maar om 03.31 uur 's nachts kwam er dan eindelijk groen licht. Dat had ook anders af kunnen lopen, want LaLiga stuitte bij het controleren van het transferverzoek op een vormfout, zo reconstrueert het Algemeen Dagblad.

Zaakwaarnemer Louis Laros blikt tegenover de krant terug op een uiterst hectische avond en nacht. "Ik heb internationaal al twee keer het record van ‘laatste last-minutetransfer’ gebroken met Ricky van Wolfswinkel", lacht Laros. "De stress op zo’n avond, pfff... dat is echt geen pretje." Dinsdagavond om 23.54 uur zette De Jong de laatste digitale handtekening onder zijn contract bij Barcelona. Om 23.59 uur, één minuut voor het sluiten van de markt, diende Barcelona het laatste papierwerk in bij LaLiga.

Daarmee leek de transfer van De Jong naar Barcelona, die vrijwel niemand had zien aankomen, in kannen in kruiken. Bij het controleren van de documenten stuitte de Spaanse competitie echter op een fout: Barcelona had opgegeven dat De Jong geboren is in Nederland, terwijl de spits in 1990 op de wereld werd gezet in Aigle, Zwitserland. "Zo'n formaliteit moet dan bekeken en besproken worden", zegt Laros. "Nog meer gedoe en stress. Gelukkig is het goed gekomen, maar dáárom duurde het zo lang."

Voor de buitenwereld kwam het bericht dinsdag dat De Jong op weg was naar Barcelona als een grote verrassing. Zelf had de centrumspits wél rekening gehouden met het scenario, omdat Ronald Koeman altijd tegen De Jong heeft gezegd hem naar Catalonië te willen halen, nadat ze eerder succesvol samenwerkten bij Oranje. De Jong liet afgelopen zaterdag de kans om naar PSV te vertrekken liggen, omdat hij wilde wachten op een mogelijke transfer naar Barcelona.

Vanwege de financiële problemen moest Barça eerst spelers verkopen. Dat lukte op de slotdag van de transferwindow plotseling, toen Emerson Royal (Tottenham Hotspur) en Ilaix Moriba (RB Leipzig) werden verkocht. Dinsdagavond rond 17.30 uur werd De Jong door Koeman gebeld dat er alsnog ruimte was om hem binnen te halen en ruim tien uur later mocht de spits zich speler van Barcelona noemen. De Jong zelf hoorde dat pas woensdagochtend, omdat hij om 02.00 uur was gaan slapen.