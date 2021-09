Boadu neemt het op voor Ihattaren: ‘Dingen gezegd die niet waar zijn’

Woensdag, 1 september 2021 om 18:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:54

Myron Boadu neemt Mohamed Ihattaren in bescherming. De twintigjarige spits van AS Monaco zag zijn generatiegenoot deze week de overstap maken van PSV naar Juventus, dat Ihattaren meteen uitleende aan Sampdoria. Volgens Boadu is er in de media een beeld ontstaan van Ihattaren dat niet klopt.

Boadu juicht de transfer van Ihattaren, die net als hij Mino Raiola als zaakwaarnemer heeft, toe. "Voor Mo is het gewoon belangrijk om een nieuwe stap te maken, denk ik", zegt de bij AZ vertrokken aanvaller tegenover Voetbal International. "Mo is een goede jongen, ik kan weinig slechts over hem zeggen. Er zijn dingen in de media over hem gezegd die niet waar zijn. Ik vind het jammer dat hij zo wordt weggezet."

"Mo is gewoon een fantastische voetballer en een fantastisch persoon. Ik hoop dat hij in Italië kan laten zien wie hij echt is. Iedereen weet dat hij goed kan voetballen, dus nu is het aan hem om het te laten zien", aldus Boadu, die geconfronteerd wordt met de stelling dat Ihattaren geen topprof is. "Ik zie dat anders", reageert de spits van Monaco. "Natuurlijk heeft hij ook fouten gemaakt, maar jonge spelers mogen fouten maken."

Ihattaren raakte deze zomer op ramkoers met PSV. Zaterdag 31 juli kondigde PSV aan dat hij een individueel trainingsprogramma zou volgen op de PSV Campus. De club verweet het talent dat hij 'een aantal afspraken met de club niet is nagekomen'. Ihattaren werd niet geselecteerd voor de Champions League-duels met FC Midtjylland en de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Even daarvoor had hij zich voor de vijfde keer in acht maanden tijd ziekgemeld.