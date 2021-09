Wesley Sneijder vier duels geschorst vanwege uitschelden van arbiter

Woensdag, 1 september 2021 om 17:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:54

Wesley Sneijder moet vier wedstrijden van DHSC aan zich voorbij laten gaan. De recordinternational van Oranje heeft van de tuchtcommissie van de KNVB een schorsing opgelegd gekregen vanwege het uitschelden van een scheidsrechter. Ook zou Sneijder de arbiter hebben geïntimideerd, zo weet het Algemeen Dagblad.

Het incident vond plaats op 3 oktober van vorig jaar tijdens de wedstrijd tussen Achilles Veen en DHSC, de amateurclub waar Sneijder geldschieter van is en inmiddels ook assistent-trainer. De oud-middenvelder was het niet eens met een doelpunt dat door scheidsrechter Harold van de Ketterij aan Achilles Veen werd toegekend en maakte de arbiter na afloop van het duel uit voor 'paardenlul'. Ook zou Sneijder op intimiderende toon hebben gezegd: "Mannen, die scheidsrechter is voor mij." DHSC verloor de wedstrijd overigens met 4-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het was niet het enige incident rond de wedstrijd. Rodney Sneijder, de jongere broer van Wesley, werd tijdens het duel met twee keer geel van het veld gestuurd. Oudere broer Jeffrey Sneijder, op dat moment de assistent-trainer van Gert Kruys, is vanwege scheldwoorden en ongeregeldheden voor zes wedstrijden geschorst. Ook DHSC-speler Redouan Aamri moet zes duels toekijken.

De scheidsrechter van dienst maakte bij de KNVB melding van de zaak. Omdat het amateurvoetbal vlak daarna volledig stil kwam te liggen als gevolg van coronamaatregelen, maakte de KNVB er niet meteen een zaak van. Nu is Wesley Sneijder dus vier wedstrijden geschorst. Hij mag tijdens die duels ook niet op het sportpark aanwezig zijn.