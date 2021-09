Dessers kiest rugnummer bij Feyenoord en doet bijzondere onthulling

Woensdag, 1 september 2021 om 17:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:26

Cyriel Dessers begint met rugnummer 33 aan zijn avontuur bij Feyenoord, zo is woensdagmiddag duidelijk geworden. De van KRC Genk overgenomen aanvaller stond overigens al enige tijd in de belangstelling van de Rotterdammers, die op de slotdag van de transfermarkt tot een definitief akkoord kwamen. Dessers onthult dat hij eigenlijk zijn loopbaan in Spanje zou vervolgen, maar hij keert dus toch terug in de Eredivisie.

De gesprekken met trainer Arne Slot gaven Dessers een goed gevoel. Toch duurde het nog even voordat de huurdeal met Feyenoord helemaal rond was. “Ik was deze week letterlijk al op weg naar CD Leganés in Spanje“, verklaart Dessers woensdag in een uitgebreid gesprek met het Algemeen Dagblad. “Toen kwam Feyenoord en daar wilde ik heel graag heen. Dus toen ben ik omgekeerd en naar Rotterdam gegaan. Feyenoord speelt leuk voetbal. Ik kan doelpunten maken, ik heb loopacties en ik weet hoe ik druk moet zetten. Ik denk dat het hier kan klikken. Ik heb bijna alle wedstrijden van Feyenoord gezien dit seizoen. Eerst als liefhebber, maar later omdat ik natuurlijk wist dat er interesse was van de club.“

Volgens Dessers verlaat hij met Genk een club die op Champions League-niveau acteert. “Is Genk beter dan Feyenoord? Dat is moeilijk te zeggen, maar ik liep hier door de gangen en dan zie je foto’s hangen van de bekers die ze hier hebben gewonnen. Dat zegt wel iets natuurlijk“, aldus de kersverse aanwinst van Feyenoord, die in Rotterdam-Zuid te maken krijgt met Robin van Persie. De oud-aanvaller is spitsentrainer en Dessers kijkt reikhalzend uit naar de samenwerking met zijn idool van vroeger.

“Als kind was één van de eerste wedstrijden die ik op televisie zag de winst van Feyenoord tegen Borussia Dortmund in de UEFA Cup-finale van 2002. Dat maakte indruk. Later speelde ik hier enkele keren als tegenstander van Feyenoord. En straks in het shirt van Feyenoord.“ Dessers wil in Nederland zijn loopbaan weer nieuw leven inblazen. “Bij Feyenoord hoop ik op meer speeltijd. Puur als spits, ik ben geen jongen voor de zijkanten. Ik zag dat Bryan Linssen het heel goed heeft gedaan, dus ik zal moeten vechten voor mijn kans.“