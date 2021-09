Mario Been maakt rentree bij oude liefde: ‘Speciale band met ons’

Woensdag, 1 september 2021 om 16:38 • Rian Rosendaal

Mario Been keert terug bij Excelsior, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdagmiddag wereldkundig. De voormalig speler en trainer van de Rotterdamse club gaat namelijk de functie van bestuurslid technische zaken bekleden. Been is bij Excelsior per direct de opvolger van Robin van Galen, die zijn werkzaamheden in Kralingen niet meer kan combineren met zijn drukke baan.

“Nadat Robin zijn besluit aan ons kenbaar had gemaakt, zijn wij op zoek gegaan naar een vervanger“, legt voorzitter Bob de Lange uit op de clubsite. “Wij wilden snel een verantwoordelijke voor technische zaken presenteren. We zochten iemand die aansluit bij de visie van de club, waarin wij voetbal nadrukkelijk centraal stellen. Daarom wilden we iemand die weet wat er in de voetbalwereld speelt en de markt goed kent. We kwamen uit bij Mario Been, een bekende in de voetbalwereld, maar ook iemand die als oud-speler en -trainer een speciale band heeft met onze club. We hebben een aantal keer met hem aan tafel gezeten en hij was direct enthousiast. Wij zijn blij dat we hem als portefeuillehouder technische zaken kunnen presenteren“, aldus de preses van Excelsior.

?? ?????????? ???????? ?????????? ??????????????????????, ?????????? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ????????

Oud-Excelsior trainer Mario Been wordt aangesteld als bestuurslid technische zaken van Excelsior Rotterdam. ??



?? https://t.co/LxVXKvFUz7



????? #samensterk pic.twitter.com/Mxg72vK5WD — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) September 1, 2021

Been was als speler tussen 1993 en 1995 verbonden aan Excelsior, in de nadagen van zijn actieve loopbaan. Als beginnend coach keerde hij terug bij de club uit Rotterdam. Na een aantal seizoenen als assistent bij Feyenoord keerde Been in 2005 terug bij Excelsior als hoofdtrainer en met hem aan het roer werd een jaar later de titel in de Keuken Kampioen Divisie veroverd. De laatste jaren is hij voornamelijk actief als analist bij ESPN.