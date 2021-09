‘Barcelona stelt drie voorwaarden aan nieuw contract Koeman’

Woensdag, 1 september 2021 om 16:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:22

Barcelona denkt erover na om Ronald Koeman contractverlenging aan te bieden, zo onthult SER Catalunya woensdagmiddag. De coach, wiens contract doorloopt tot na afloop van dit seizoen, kan naar verluidt voor een jaar bijtekenen in het Camp Nou. Er zijn wel enkele duidelijke voorwaarden verbonden aan het eventuele nieuwe contract voor Koeman, zo klinkt het vanuit Spanje.

Koeman moet dit seizoen prijzen gaan veroveren met Barcelona, al wordt niet specifiek benoemd welke successen het bestuur precies voor ogen heeft. Daarnaast zal de manier van spelen dit seizoen een grote rol spelen in de besluitvorming rondom een nieuwe verbintenis voor de Nederlander. Ook kijkt voorzitter Joan Laporta naar de strategie die Koeman zal hanteren. De manier waarop de trainer omgaat met Riqui Puiq, die zeer in de smaak valt van Laporta, gaat volgens bovengenoemd medium ook zwaar meewegen.

Laporta heeft volgens SER Catalunya al een eerste keer gesproken met Koeman en zijn zaakwaarnemer om over eventuele contractverlenging van gedachten te wisselen. Met de contractplannen wil Barcelona Koeman een steuntje in de rug geven na het vertrek van Lionel Messi en Antoine Griezmann. Het is nog niet bekend wanneer de oefenmeester weer aanschuift bij Laporta om de plannen voor de toekomst te bespreken.

Het was afgelopen zomer lang onduidelijk of Koeman er een tweede seizoen aan zou vastplakken bij Barcelona. Laporta keek zelfs rond naar andere opties op trainersgebied, maar een nieuwe coach werd uiteindelijk niet aangetrokken. De beperkte financiële situatie speelde hierin een grote rol. Koeman begon met twee overwinningen en een gelijkspel aan het nieuwe seizoen in LaLiga. Hierdoor ging Barcelona met een vierde plaats de interlandperiode in.