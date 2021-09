Haps kwam in ziekenhuis terecht: ‘Ik was mentaal en fysiek zo gebroken’

Woensdag, 1 september 2021 om 15:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:42

Ridgeciano Haps is woensdag zeer openhartig met een verhaal op zijn Instagram-pagina. De linksback, die Feyenoord dinsdag inruilde voor Venezia, kijkt terug op een zeer zware periode buiten het veld. Anderhalf jaar geleden werd bij de vader van Haps longkanker geconstateerd. Het vreselijke nieuws was een flinke aanslag op de mentale en fysiek gesteldheid van de bij Feyenoord vertrokken vleugelverdediger.

“Ik wil mijn verhaal met jullie delen“, zo opent Haps zijn ontroerende verhaal woensdag. “Mijn vader had anderhalf jaar geleden last van zijn borst. Hij heeft een MRI-scan laten maken en zo kwamen we erachter dat hij longkanker had. Fase 3, dat betekende dus dat het 50/50 was of hij het zou overleven of niet. Ik was mentaal en fysiek zo gebroken omdat ik het met bijna niemand erover heb gehad. Ik heb een jaar lang ermee gelopen totdat ik het lichamelijk/geestelijk niet meer aan kon om te kunnen voetballen. Ik ben daardoor ook nog eens een paar dagen in het ziekenhuis beland.“

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We hebben met de familie ook veel gebeden en ook met de kerk en de gebeden zijn gehoord“, aldus de zeer opgeluchte Haps. “Hij is een OVERWINNAAR. Een paar maanden geleden hebben we te horen gekregen dat hij is genezen van zijn longkanker. Papa, ik ben ontzettend blij dat jij deze dag met mij hebt kunnen meemaken en we danken God voor zijn liefde, goedheid, trouw en genade! When jesus says yes nobody can say no! Papa I LOVE YOU.“

De transfer van Haps naar Venezia werd dinsdag definitief afgerond. De Italianen betalen volgens journalist Gianluca Di Marzio en Feyenoord Transfermarkt 500.000 euro voor de 28-jarige vleugelverdediger, waarmee Feyenoord een fors verlies noteert. De Rotterdammers telden in 2017 namelijk nog zes miljoen euro neer om Haps los te weken bij AZ. Mede door blessureleed werd zijn dienstverband in Rotterdam geen doorslaand succes. De concurrentiestrijd lijkt nu definitief te zijn gewonnen door Tyrell Malacia. Haps kwam in de afgelopen vier seizoenen tot 72 wedstrijden voor Feyenoord in de Eredivisie. Zijn contract liep nog door tot medio 2022, waardoor deze transferwindow voor Feyenoord het voorlaatste moment was om nog een transfersom aan Haps over te houden.

Feyenoord meldt vertrek Haps; Björkan en Bradaric onhaalbaar als vervangers