Oranje treedt met debutant en in 4-3-3 aan tegen Noorwegen

Woensdag, 1 september 2021 om 19:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:31

Louis van Gaal heeft de opstelling vrijgegeven van het Nederlands elftal voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen van woensdagavond. Justin Bijlow maakt woensdagavond zijn debuut in het Nederlands elftal: de 23-jarige doelman van Feyenoord krijgt de voorkeur boven Tim Krul en Joël Drommel. De ontmoeting met de Noren in Oslo begint om 20.45 uur.

Van Gaal opteert in zijn eerste interland als bondscoach voor een 4-3-3-systeem. De nieuwe bondscoach kan in Noorwegen geen beroep doen op Matthijs de Ligt, die geschorst is na zijn rode kaart in de met 0-2 verloren achtste finale van het EK tegen Tsjechië. Bijlow staat onder de lat en maakt derhalve zijn debuut in het Nederlands elftal. De verdediging van Oranje wordt gevormd door van rechts naar links Jurriën Timber, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Daley Blind.

Frenkie de Jong en Davy Klaassen hebben tegen Noorwegen een controlerende rol, terwijl Georginio Wijnaldum meer naar voren geschoven speelt. Memphis Depay was vooraf een 'vraagtekentje', maar blijkt geheel fit, begint als aanvalsleider en wordt geflankeerd door Cody Gakpo en Steven Berghuis. Blind, Ryan Gravenberch, Klaassen en Wijnaldum moeten in het Ullevaal Stadion op hun tellen passen, want zij zijn bij de volgende gele kaart geschorst.

Aan de zijde van de Noren maakt Marcus Pedersen direct zijn debuut. De rechtsback van Feyenoord maakt tijdens deze interlandperiode voor het eerst deel uit van de Noorse selectie. Verder kent de basiself van Noorwegen met Morten Thorsby en aanvoerder Martin Ödegaard twee spelers met een verleden in de Eredivisie, terwijl spits Erling Braut Haaland de grote blikvanger is in het elftal van bondscoach Stale Solbakken.

Het Nederlands elftal neemt het in deze interlandperiode verder nog op tegen Montenegro (komende zaterdag in het Philips Stadion) en Turkije (volgende week dinsdag in de Johan Cruijff ArenA). Oranje heeft na drie wedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar zes punten verzameld. Dat is één punt minder dan groepsleider Turkije, dat het woensdagavond opneemt tegen Montenegro. Noorwegen heeft na drie wedstrijden tegen Gibraltar, Turkije en Montenegro zes punten, evenveel als Oranje.

Opstelling Noorwegen: Hansen; Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling; Thorsby, Normann; Ödegaard, Elyounoussi, Hauge; Haaland.

Opstelling Nederland: Bijlow; Timber, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, Wijnaldum, De Jong; Berghuis, Depay, Gakpo.