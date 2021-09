‘Manchester United gaat voor droomkoppel Ronaldo-Haaland in 2022’

Woensdag, 1 september 2021 om 14:14 • Rian Rosendaal

Erling Braut Haaland maakte deze transferperiode niet de overstap naar Manchester United, maar de aanvaller van Borussia Dortmund blijft desondanks volop in beeld bij the Red Devils. Bronnen melden aan ESPN dat Haaland topprioriteit is en blijft voor Manchester United in 2022. Door een speciale clausule in het contract kan de Noorse topschutter Dortmund volgend jaar voor 75 miljoen euro verlaten.

Manchester United had in eerste instantie geen budget gereserveerd voor Cristiano Ronaldo. Toch werd de inmiddels 36-jarige aanvaller in de slotdagen van de transferwindow teruggehaald naar Old Trafford, na een afwezigheid van twaalf jaar. ESPN meldt woensdag dat de komst van Ronaldo losstaat van de interesse in Haaland en dat er op financieel gebied geen pas op de plaats hoeft te worden gemaakt. De spits, woensdag tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie, staat nog steeds bovenaan het lijstje van manager en landgenoot Ole Gunnar Solskjaer.

De interesse van Manchester United in Haaland bestaat al langer. De grootmacht wilde hem in de winterstop van het seizoen 2019/20 al binnenhalen, al koos de aanvaller ruim anderhalf jaar geleden voor een meerjarig contract in Dortmund. Bronnen rondom Manchester United wisten te melden dat het kamp-Haaland een ontsnappingsclausule eiste, waardoor de onderhandelingen uiteindelijk stukliepen. Desondanks is de relatie tussen Haaland en Manchester United nog steeds in orde, zo klinkt het.

Manchester United ondervindt in de jacht op Haaland echter wel serieuze concurrentie. De sterspeler van Dortmund is in het afgelopen jaar ook al genoemd als mogelijke aanwinst van Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City en Bayern München. Volgens ESPN hoopt Manchester United te kunnen profiteren van het feit dat Haaland een groot bewonderaar is van de in Engeland teruggekeerde Ronaldo.