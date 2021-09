Ronaldo onthult sleutelrol Ferguson: ‘We hebben altijd contact gehouden’

Woensdag, 1 september 2021 om 13:52 • Yanick Vos

Cristiano Ronaldo is in een interview op het clubkanaal van Manchester United uitgebreid ingegaan op zijn besluit om terug te keren op Old Trafford. De 36-jarige Portugese aanvaller kwam de afgelopen transferperiode over van Juventus en tekende voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen. Ronaldo laat weten dat Sir Alex Ferguson een belangrijke rol speelde bij zijn terugkeer.

Ronaldo gaat op voor zijn tweede termijn bij Manchester United, de club waar hij tussen 2003 en 2009 al onder contract stond voordat hij naar Real Madrid vertrok. In het shirt van the Red Devils won hij onder meer drie Engelse landstitels en eenmaal de Champions League. “Ik heb een prachtige geschiedenis bij deze geweldige club. Ik kwam hier op achttienjarige leeftijd en ben blij dat ik na twaalf jaar thuis mag komen. Ik ben erg blij en kijk uit naar mijn eerste wedstrijd”, zegt Ronaldo, die na de interlandperiode op zaterdag 11 september in actie kan komen in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United.

“Sir Alex, deze is voor jou”, schreef Ronaldo op Instagram bij zijn terugkeer naar Manchester United. In een video op de clubwebsite gaat de Portugees dieper in op zijn band met zijn voormalige trainer Ferguson. “Toen ik op achttienjarige leeftijd voor United tekende, was Ferguson de sleutel. Sir Alex Ferguson is mijn voetbalvader. Hij heeft me veel geholpen en geleerd”, aldus Ronaldo, die benadrukt dat Ferguson een belangrijke rol speelde bij zijn terugkeer naar Engeland. Op de dag van de transfer belde de oud-trainer met Ronaldo toen hij naar Manchester City dreigde te gaan. “Hij heeft een grote rol gespeeld, vooral ook door de band die we hebben. We hebben altijd contact gehouden. Hij is een ongelofelijk persoon. Ik mag hem heel graag en hij was de belangrijkste sleutel in mijn besluit om voor Manchester United te tekenen.”

Ronaldo werd in de slotfase van de transferperiode nadrukkelijk in verband gebracht met Manchester City. Uiteindelijk mengde United zich in de strijd en viel de keuze op het rode deel van de stad. “Dit is de beste beslissing die ik heb kunnen nemen”, aldus Ronado, die in Engeland nieuwe prijzen wil winnen. Dat hoopt hij te doen onder leiding van manager Ole Gunnar Solskjaer, met wie hij nog samenspeelde in zijn eerste periode in Engeland. “We hebben even met elkaar gesproken, maar ik ga natuurlijk uitgebreider met hem praten om erachter te komen wat hij verwacht”, aldus Ronaldo, die zich momenteel met de nationale ploeg van Portugal voorbereidt op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Azerbeidzjan.

“Ik heb twee of drie jaar met Solskjaer gespeeld bij United. We hebben een goede band, maar nu werken we samen in een andere rol: ik ben speler, hij is trainer”, vervolgt Ronaldo. “Ik ben naar Manchester gekomen om samen met het team resultaten te boeken. De trainer kan op me rekenen, ik sta overal voor open." Na de wedstrijd tegen Newcastle United treedt Ronaldo met United aan in de Champions League. De Premier League-club neemt het in het miljardenbal op tegen Villarreal, Atalanta en Young Boys.