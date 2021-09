Manchester City beloont Ederson na 94 clean sheets in 195 duels

Woensdag, 1 september 2021 om 13:21 • Rian Rosendaal

De toekomst van Ederson ligt duidelijk bij Manchester City. De 28-jarige doelman heeft woensdag namelijk zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2026. The Citizens legden in 2017 veertig miljoen euro neer voor Ederson, die inmiddels op 195 wedstrijden staat in het elftal van manager Josep Guardiola. Hij is na Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones en Rúben Dias de vijfde speler die in 2021 kiest voor een nieuw contract bij Manchester City.

Ederson wist in zijn 195 duels in het shirt van Manchester City maar liefst 94 keer 'de nul' te houden. Zijn oude verbintenis liep door tot na afloop van het seizoen 2024/25. “Dit was een heel belangrijke beslissing voor mij“, verklaart Ederson woensdag na het ondertekenen van de contracten in het Etihad Stadium. “Ik zou bij geen enkele andere club willen spelen. Om deel uit te maken van een van de beste selecties ter wereld en jaar in jaar uit om de prijzen mee te doen, dat is wat iedere voetballer verlangt. En die mogelijkheid wordt mij hier geboden bij Manchester City.“

In safe hands! ??



We are delighted to announce that @edersonmoraes93 has signed a new five-year contract! ??



?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) September 1, 2021

“We hebben ook een geweldige manager en met hem samenwerken is een van de meest geweldige ervaringen in mijn loopbaan geweest“, deelt Ederson complimenten uit aan Guardiola. “Onder hem ben ik absoluut een betere speler geworden. Ik de laatste vier seizoenen hebben we zoveel bereikt en ik ben ervan overtuigd dat we de club nog meer succes zullen bezorgen.“ Het enthousiasme van Ederson wordt gedeeld door technisch directeur Txiki Begiristain.

“Ederson is een van de beste doelmannen ter wereld. Hij past perfect bij de filosofie van Manchester City en met zijn voetballende kwaliteiten heeft Ederson een fundamenteel aandeel in de manier van spelen. Sinds zijn komst heeft hij een nieuwe dimensie toegevoegd aan ons spel, terwijl hij ook heeft gezorgd voor een revolutie in de Premier League op het gebied van keepen. Zijn prestaties in de afgelopen vier jaar waren buitengewoon goed“, aldus de technisch eindverantwoordelijke van Manchester City.