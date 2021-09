Ansu Fati neemt bij Barça legendarisch nummer over van Messi

Woensdag, 1 september 2021 om 12:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:43

Ansu Fati draagt voortaan het shirt met rugnummer 10, zo heeft de leiding van Barcelona woensdag naar buiten gebracht via de officiële kanalen. De achttienjarige aanvaller, op de weg terug na een zware knieblessure, neemt het nummer over van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Lionel Messi. Op een filmpje op Twitter is te zien hoe Fati trots met zijn nieuwe rugnummer poseert.

“Na het dragen van de shirts met nummer 22 en 17 zal de jonge aanvaller van Barcelona met trots het shirt met nummer 10 dragen“, zo valt woensdag te lezen in de verklaring op de website van de Catalaanse grootmacht. “Een heel bekend en beroemd shirt dat in het verleden werd gedragen door legendarische spelers als Messi, Ronaldinho en Rivaldo.“

Our new number ?? Made in La Masia ???? ?? @ANSUFATI ?? pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

Fati verscheen vorige week dinsdag eindelijk weer eens op het trainingsveld van Barcelona. De jonge vleugelaanvaller deed bij de start van de voorbereiding van het nieuwe seizoen al enkele tests, maar trainde nog niet mee met de selectie van trainer Ronald Koeman. Er wordt door de technische leiding van Barcelona geen enkel risico genomen met Fati, die sinds november vorig jaar herstelde van een zware knieblessure. De verwachting is dat hij na de interlandperiode wellicht weer in aanmerking komt voor speeltijd in de hoofdmacht van de Catalanen.

Fati raakt in november 2020 in de wedstrijd tegen Real Betis zwaar geblesseerd aan zijn knie en de jonge aanvaller werd dan ook gelijk geopereerd. Tijdens het revalidatieproces kreeg het toptalent van Barcelona regelmatig te maken met tegenslag en er waren in totaal vier operaties aan de meniscus in zijn linkerknie nodig. Fati meldde zich enkele maanden geleden bij Dr. José Carlos Noronha, die bekendstaat als een van de beste kniespecialisten ter wereld en als vertrouwde arts van Cristiano Ronaldo. In de afgelopen periode werd de aanvaller in Madrid behandeld door enkele vooraanstaande fysiotherapeuten, wat overigens gebeurde onder supervisie van Barcelona.

Barcelona heeft de overige rugnummers voor dit seizoen ook bekendgemaakt. Luuk de Jong gaat spelen met nummer 17 en Memphis Depay met nummer 9. De overige aanwinsten Sergio Agüero (19), Eric García (24) en Yusuf Demir (11) kennen ook hun rugnummers voor de jaargang 2020/21. Frenkie de Jong en Sergiño Dest spelen in de shirts met nummers 21 en 2.