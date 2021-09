Benjamin Mendy krijgt grote schok bij aankomst in gevangenis

Woensdag, 1 september 2021 om 11:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:11

Benjamin Mendy dacht dat hij bepaalde privileges zou krijgen in de gevangenis. De linksback van Manchester City, die wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding, ging er volgens The Sun vanuit dat hij in een VIP-gedeelte terecht zou komen, speciaal voor beroemdheden en grote namen uit de sportwereld. Mendy echter kreeg een grote schok te verwerken toen hij op een VP-vleugel werd ingedeeld, speciaal voor 'vulnerable prisoners' en mensen die worden verdacht van seksueel ontoelaatbaar gedrag.

Op deze manier houdt de gevangenis in het Engelse Cheshire Mendy op afstand van de andere gevangenen. Mendy dacht van de bewaarders in de gevangenis gehoord te hebben dat hij een voorkeursbehandeling zou krijgen, maar dat bleek dus een misvatting te zijn. “Mendy kreeg bij aankomst in de gevangenis te horen dat hij op de VP-vleugel zou komen te zitten. Maar Mendy is een Fransman en zijn Engels misschien niet zo goed. Hij begreep niet precies wat er werd gezegd en dacht naar een VIP-gedeelte te worden gebracht voor bekende personen“, zo laat een bron weten in een reactie aan The Sun.

“Hij werd ruw wakker geschud toen hij de cel zag en besefte met wie hij allemaal te maken kreeg. Daar was hij niet gelukkig mee en het was dan ook een zeer ontnuchterende ervaring voor hem“, voegt de bron daaraan toe. The Sun meldt verder dat mensen die worden verdacht van verkrachting en aanranding regelmatig te maken krijgen met scheldkanonnades van andere gevangenen.

De 27-jarige Mendy wordt aangeklaagd door drie slachtoffers ouder dan zestien jaar. City heeft de verdediger geschorst, zo meldde de Engelse grootmacht vorige week donderdag middels een statement op de website. Een dag later bleek dat Mendy sowieso niet op borgtocht vrij zal komen, waardoor de linksback tot tenminste 10 september in de gevangenis moet verblijven, de dag dat hij opnieuw voor de rechter zal verschijnen.

Alleen in een uitzonderlijke situatie mag Mendy voor 10 september de gevangenis verlaten, zo klonk het vorige week vanuit Engeland. The Crown Prosecution Service bevestigde donderdag dat het gaat om vier aanklachten voor verkrachting en één voor aanranding tussen oktober 2020 en augustus 2021. Daarnaast heeft hij de voorwaarden van een eventuele borgtocht geschonden. Manchester City laat weten dat Mendy voorlopig geschorst is gedurende het onderzoek van de politie. De vleugelverdediger arriveerde vrijdagochtend in een wit politiebusje bij de rechtbank, al mocht hij daar nog niet zijn verhaal doen.