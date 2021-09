L'Équipe: Feyenoord weigerde dinsdagavond bod van 2,5 miljoen

Woensdag, 1 september 2021 om 11:02 • Yanick Vos • Laatste update: 11:20

Feyenoord heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een streep gezet door een transfer van Francesco Antonucci. Volgens L’Équipe had Troyes 2,5 miljoen euro over voor de 22-jarige middenvelder. Technisch directeur Frank Arnesen heeft dit volgens de berichtgeving geweigerd.

Dinsdagavond zou Troyes, de hekkensluiter van de Ligue 1, het miljoenenbod hebben neergelegd bij Feyenoord. Arnesen werkte niet mee aan het vertrek en zodoende blijft de Belgisch jeugdinternational in ieder geval tot aan de volgende transferperiode speler van Feyenoord. Zijn contract in De Kuip loopt door tot aan de zomer van 2024. Dit Eredivisie-seizoen deed hoofdtrainer Arne Slot nog geen beroep op de middenvelder.

In de sloturen van de transfermarkt had Troyes wel succes in de onderhandelingen met Manchester City. Zowel Philippe Sandler als Patrick Roberts maakt het seizoen op huurbasis af bij de club uit de Ligue 1, zo maakten de clubs via de officiële kanalen bekend. De deal tussen Manchester City en Troyes is geen verrassing, daar de Ligue 1-club tot de City Football Group-behoort.

Voor Sandler komt zijn verhuur evenmin als een verrassing. De 24-jarige Nederlander werd drie jaar geleden door Manchester City overgenomen van PEC Zwolle, maar tot op heden speelde hij slechts twee duels voor de hoofdmacht. Sandler werd twee seizoenen geleden tijdelijk gestald bij Anderlecht, waar voormalig Citizen Vincent Kompany voor de selectie staat. Hij kwam tot elf duels voor de Brusselaars. De voorbije voetbaljaargang ging vrijwel volledig aan hem voorbij door een operatie aan zijn enkel. Hij speelde aan het eind van het seizoen nog wel enkele wedstrijden voor het jeugdteam.