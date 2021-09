PSV kan meer verdienen aan Ihattaren door afspraak met Juventus

Woensdag, 1 september 2021 om 10:16 • Yanick Vos • Laatste update: 10:48

PSV houdt enkele miljoenen over aan de verkoop van Mohamed Ihattaren aan Juventus. In Italiaanse media werd gesproken over een bedrag van vijf tot zes miljoen euro, maar dat klopt volgens PSV-watcher Rik Elfrink niet. De journalist van het Eindhovens Dagblad meldt dat de Eredivisie-club een doorverkooppercentage heeft bedongen dat hoger is dan normaal, waardoor Ihattaren PSV in de toekomst nog meer kan opleveren.

Ihattaren maakte vlak voor het sluiten van de transferwindow de overstap naar Juventus, waar hij een contract tot medio 2025 en dat hem direct heeft verhuurd aan Sampdoria. “Ik ben erg blij om hier te zijn”, reageert Ihattaren in een interview op de website van Sampdoria. “Ik wil de fans laten zien wat ik kan, veel wedstrijden winnen, goed voetbal spelen en iedereen laten zien wie Mohamed is. Ik hoop dat we samen een goed seizoen tegemoet gaan.”

“Ik ben een technische speler met een goed schot en een goede pass. Ik zie het spelletje en zie het spel snel, dat is een van mijn wapens”, stelt Ihattaren zichzelf voor. Op Instagram had hij maandag al afscheid genomen van PSV. “Via deze weg wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren gesteund heeft met ziel en zaligheid”, aldus de negentienjarige middenvelder. “We hebben samen zowel mooie als uitdagende tijden gekend. Ik neem al datgene wat ik geleerd heb mee en zet mijn reis voort in Italië.”

Het is vooralsnog onbekend wanneer Ihattaren zijn debuut maakt voor Sampdoria. Na de interlandperiode komt de club uit de Serie A op 12 september in actie tegen regerend landskampioen Internazionale. Op 26 september staat het duel met Juventus in Turijn op het programma.