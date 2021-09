‘De zaakwaarnemer van Veerman moet zich achter de oren krabben’

Woensdag, 1 september 2021 om 09:52 • Yanick Vos

Joey Veerman heeft zijn gewenste transfer de afgelopen transferperiode niet gemaakt. Interesse was er volop voor de middenvelder, maar sc Heerenveen bleek een harde onderhandelaar. De club hield vast aan een hoge vraagprijs waar geen enkele geïnteresseerde partij aan wilde voldoen. Kees Kwakman stelt dat de zaakwaarnemer van Veerman zich achter de oren moet krabben nu het niet tot een stap hogerop is gekomen voor zijn cliënt.

Veerman werd de afgelopen transferperiode gelinkt aan diverse clubs, waaronder Hellas Verona, Rangers FC en AZ. Heerenveen hield naar verluidt vast aan een vraagprijs van acht tot tien miljoen euro, een bedrag dat geen van de geïnteresseerde clubs op tafel wilde leggen. “Ze hebben het volste recht", zegt Kwakman in het ESPN-programma Voetbalpraat. "De zaakwaarnemer van Veerman zal zich toch echt achter de oren moeten krabben. Die heeft hem een contract laten tekenen, zonder clausule. Dan zijn dit de consequenties."

Kwakman vindt dat Veerman toe is aan een stap hogerop. “Hij moet gewoon op een hoger niveau gaan spelen. Het is zonde dat hij niet bij een betere club kan spelen, omdat je hem heel graag op een hoger niveau wil zien”, aldus de oud-voetballer van onder meer NAC Breda, FC Augsburg en FC Groningen. “Iedereen heeft zijn twijfels hoe hij het zou gaan doen, mentaal en dat soort dingen. Dat willen we nu gaan zien; wat gebeurt er als hij bij AZ of PSV op het middenveld gaat spelen?”

AZ bracht in de slotdagen van de transferwindow een bod uit op Veerman. De speler liet weten dat het om een bedrag van 4 of 4,5 miljoen euro ging. Heerenveen gaf niet toe. “Triest is het niet", stelt Kwakman. "Joey heeft gewoon een goed salaris, maar het is zonde dat hij niet bij een betere club kan spelen. We willen zien of hij het aankan.” Het contract van de 22-jarige Veerman in Friesland loopt door tot medio 2024.