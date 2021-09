Ophef bij NEC door vaccinatieregels; boze teammanager vertrekt na tien jaar

Binnen de jeugdopleiding van NEC is ophef ontstaan doordat de club onderscheid maakt tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden, zo meldt de Gelderlander. Jeugdspelers, trainers en ouders zijn het niet bepaald eens met de werkwijze van de club uit Nijmegen. Teammanager Pascal Arnts van NEC Onder-21 stopt vanwege het onderscheid na tien jaar bij NEC.

De krant brengt naar buiten dat jeugdspelers die zich niet hebben ingeënt tegen het coronavirus niet mogen meetrainen met het eerste elftal. Jeugdspelers zonder vaccinactie moeten op de bank naast het veld verplicht anderhalve meter afstand houden. Tijdens de wedstrijdbesprekingen en krachttrainingen wordt hen verplicht om een mondkapje om te doen en zijn zij alleen welkom als ze een negatieve coronatest kunnen aantonen. Ze moeten elke maandag en vrijdag een sneltest ondergaan. Deze regels gelden niet voor jeugdspelers die volledig gevaccineerd zijn. Arnts, tevens coördinator van de arbitrage en leiders van de jeugdopleiding, is gestopt met zijn werkzaamheden vanwege het coronabeleid.

In de 21-koppige selectie van NEC Onder-21 hebben 12 spelers een vaccinatie geweigerd. Drie van hen beschikken over een profcontract en hebben de potentie om het eerste elftal te halen. Door het weigeren van het vaccin en de regels van de club, zien zij hun kansen in de hoofdmacht voorlopig in rook opgaan. “Dit beleid is gebaseerd op de regels die zijn opgesteld door de KNVB en het RIVM, het landelijke beleid”, laat een woordvoerder van NEC in een reactie aan de krant weten. “Belangrijk detail is dat dat gedurende anderhalf jaar naar ieders tevredenheid is geweest en uitgedragen. Als een individu daar nu tegen is, is dat voor zijn rekening. We gaan dan niet ons beleid opeens omgooien.”

“We kunnen bij NEC, waar we dagelijks met bijna 200 jeugdspelers, meer dan 30 seniorenspelers (en meer dan de helft aan continue begeleiding) werken, niet aan meningen van één of enkele individuen af gaan wijken van landelijk gemaakte afspraken”, aldus de woordvoerder. Evgeniy Levchenko laat als voorzitter van spelersvakbond VVCS in een reactie aan het regionale dagblad weten dat NEC de regels helemaal niet volgt. “De club mag helemaal niet vragen of iemand gevaccineerd is. Ik vind het niet netjes dat er verschil wordt gemaakt tussen de spelers. Dat is ook niet wat we met de KNVB hebben afgesproken.” De KNVB en het ministerie van Volksgezondheid waren dinsdagmiddag tegenover de krant nog niet in staat te reageren op het coronabeleid van NEC.