Transfers van PSG zorgen voor irritatie in Spanje: ‘Dit is onhoudbaar’

Woensdag, 1 september 2021 om 08:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:55

Javier Tebas heeft zich kritisch uitgelaten over de activiteiten van Paris Saint-Germain op de zomerse transfermarkt. De voorman van LaLiga was al een fervent tegenstander van de zogeheten Super League, die er voorlopig niet van lijkt te komen, en zet nu vraagtekens bij de gang van zaken in Parijs, waar deze zomer de ene na de andere stervoetballer aan de loonlijst werd toegevoegd en het salarishuis ogenschijnlijk op uitpuilen staat.

“Clubs die eigendom zijn van een staat zijn net zo gevaarlijk voor het ecosysteem van het voetbal als de Super League”, schreef Tebas in de nacht van dinsdag op woensdag via sociale media. “We zijn kritisch op de Super League omdat deze het Europese voetbal zou vernietigen. Op PSG zijn we net zo kritisch. COVID-verliezen: meer dan 300 miljoen euro, de tv-inkomsten in Frankrijk: - 40 procent. En dan 500 miljoen euro aan salarissen?”

Los clubs-estado son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas Covid +300M; ingresos de TV en Francia -40%; ¿y +500M en salarios? Insostenible. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 31, 2021

“Dat is onhoudbaar”, benadrukt Tebas, die in eigen land niet te vermurwen was toen Barcelona het maar niet voor elkaar kreeg om Lionel Messi in te schrijven, ook al was hij het boegbeeld van de Spaanse competitie. De organisatie achter de Spaanse competitie legt iedere club op basis van onder meer de begroting een salarislimiet op. Barcelona moest vanwege een flink lagere begroting enorm snijden in de salariskosten, zocht naar een creatieve constructie voor Messi, maar LaLiga vertrok geen krimp en de aanvaller ondertekende uiteindelijk een contract voor minimaal twee jaar met PSG.

Bij PSG heeft men daarentegen geen enkel probleem om de financiële huishouding op orde te hebben. Messi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma en Sergio Ramos verdienen logischerwijs fors in het Parc des Princes, maar werden ook transfervrij binnengehaald. Voor Achraf Hakimi werd zestig miljoen euro overgemaakt naar Internazionale, terwijl de eerder gehuurde Danilo Pereira voor ruim vijftien miljoen euro definitief overkwam van FC Porto. In het slotuur kwam Nuno Mendes nog voor een huursom van zeven miljoen euro over van Sporting Portugal, dat een optie tot koop van veertig miljoen euro en de tijdelijke komst van Pablo Sarabia accepteerde.