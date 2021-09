Manchester City stalt Philippe Sandler én ‘man van 15 miljoen’ in Ligue 1

Woensdag, 1 september 2021 om 08:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:18

Manchester City heeft in de sloturen van de zomerse transfermarkt een dubbele deal met Troyes afgesloten. Zowel Philippe Sandler als Patrick Roberts maakt het seizoen op huurbasis af bij de club uit de Ligue 1, zo maken de clubs via de officiële kanalen bekend. Troyes is momenteel met één punt uit vier duels de hekkensluiter van de Franse competitie.

De deal tussen Manchester City en Troyes is geen verrassing, daar de Ligue 1-club tot de City Football Group-behoort. Voor Sandler komt zijn verhuur evenmin als een verrassing. De 24-jarige Nederlander werd drie jaar geleden door Manchester City overgenomen van PEC Zwolle, maar tot op heden speelde hij slechts twee duels voor de hoofdmacht.

Sandler werd twee seizoenen geleden tijdelijk gestald bij Anderlecht, waar voormalig Citizen Vincent Kompany voor de selectie staat. Hij kwam tot elf duels voor de Brusselaars. De voorbije voetbaljaargang ging vrijwel volledig aan hem voorbij door een operatie aan zijn enkel. Hij speelde aan het eind van het seizoen nog wel enkele wedstrijden voor het jeugdteam.

Voor Roberts komt zijn verhuur al helemaal niet als een verrassing. De buitenspeler van 24 jaar werd zes jaar geleden voor vijftien miljoen euro van Fulham overgenomen. In zijn eerste half jaar kwam hij tot drie duels, maar daarna volgde een tocht die hem langs Celtic, het Spaanse Girona, Norwich City, Middlesbrough, Derby County en nu Troyes bracht.