Kamp-Donny van de Beek maakt ‘duidelijke afspraken’ met Manchester United

Woensdag, 1 september 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:59

Donny van de Beek blijft in ieder geval nog een half jaar bij de selectie van Manchester United. Zaakwaarnemer Guido Albers erkent dat hij deze week bezig is geweest om een nieuwe club voor de middenvelder te vinden, maar dat Manchester United uiteindelijk toch geen medewerking wilde verlenen. Beide partijen hebben volgens de belangenbehartiger ‘duidelijke afspraken’ gemaakt over hoe nu verder, omdat Van de Beek 'als liefhebber' graag elke week wil spelen.

“Ik was bezig om te kijken of ik iets voor Donny kon vinden. Voor hem was het belangrijk om te weten te komen waar hij dit seizoen zou staan”, vertelde Albers in gesprek met Voetbal International. “Er is natuurlijk veel gezegd en geschreven en wij probeerden daarover meer duidelijkheid te krijgen. Daar hebben we hard aan gewerkt, maar uiteindelijk is het de club die alles tegenhoudt. Dan moet je dat als positief beschouwen. Dat er weer een kans komt. Dat zullen we moeten aankijken of dat zo is.”

“Er is veel interesse geweest uit Italië, Duitsland en ook Engeland”, somde Albers op toen hij de vraag kreeg of er ook interesse was. “Dat zag er allemaal eigenlijk goed uit. Maar je hebt de medewerking van de club nodig. Het leek erop dat ze die zouden geven, maar uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan. Dat is aan de ene kant wel teleurstellend, maar aan de andere kant wel een bevestiging voor datgene wat hij aan het doen is, ook al heeft niemand in Nederland daar nog vertrouwen in. Hij gelukkig wel.”

“Daar zijn al een paar keer uitspraken over gedaan en ik hoop dat het nu ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Daar hebben we met de club duidelijke afspraken over gemaakt. We hebben alle vertrouwen erin dat het nu wel gaat gebeuren.” Albers doelt op perspectief op speeltijd. “Hij is natuurlijk veel kwijtgeraakt. Het was best wel pijnlijk om te zien. Ook het niet geselecteerd worden voor het Nederlands elftal.” Van de Beek behoorde wel tot de voorselectie van Louis van Gaal voor de komende WK-kwalificatieduels van Oranje, maar was uiteindelijk een van de afvallers.

“Ik weet wat Donny er elke dag voor doet en op welk niveau hij traint. Daar ligt het echt niet aan”, benadrukt Albers. “Hij heeft tot nu toe geen kans gekregen. Hopelijk gaat hij die nu wel krijgen en zo niet, dan hebben in ieder geval een beter gesprek richting de volgende transferwindow. Deze situatie wil je niet. Hij kan niet nog zo’n seizoen hebben. Hij wil gewoon voetballen, het is een liefhebber en liefhebbers willen elke week op het veld staan.”

Van de Beek, 24 jaar, maakte dit seizoen nog geen enkele speelminuut in de Premier League. Hij heeft tot dusver 36 wedstrijden voor Manchester United achter zijn naam staan, waarvan 15 als basisspeler. Hij was goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Zijn contract loopt nog vier jaar door.