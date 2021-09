Vermoedelijke opstelling Oranje: Louis van Gaal kiest 4-3-3 én debutant

Woensdag, 1 september 2021 om 07:43 • Yanick Vos • Laatste update: 07:57

Het Nederlands elftal vervolgt woensdagavond de WK-kwalificatiecyclus met een wedstrijd in en tegen Noorwegen (20.45 uur). Zeven jaar na de bronzen plak op het WK van 2014 zit Louis van Gaal weer op de bank als bondscoach van Oranje. Het is aan de opvolger van Frank de Boer de taak om Nederland naar het WK in Qatar te leiden. Eenvoudig wordt dat niet, want door een misstap tegen Turkije kan Oranje zich weinig fouten meer permitteren in Groep G.

Oranje kende een belabberde start van de WK-kwalificatie. Onder leiding van De Boer ging Nederland in de eerste speelronde direct onderuit op bezoek bij Turkije: 4-2. De nederlaag zorgde ervoor dat de druk er direct vol op kwam te staan; alleen de groepswinnaar plaatst zich immers direct voor het WK. Letland werd vervolgens met 2-0 verslagen en op bezoek bij Gibraltar werd geen fout gemaakt: 0-7. Omdat Turkije niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel tegen Letland, is de achterstand op de koploper in de poule slechts een punt. Met een ontmoeting met Turkije nog op het programma (7 september in de Johan Cruijff ArenA), heeft Oranje kwalificatie nog volledig in eigen hand.

Louis van Gaal legt uit hoe hij Erling Braut Haaland van het scoren wil afhouden

De eerste horde voor Van Gaal op weg naar zijn tweede eindtoernooi met Nederland is Noorwegen, dat na drie wedstrijden eveneens op zes punten staat. Net als Oranje waren de Noren niet opgewassen tegen Turkije: 0-3. Gibraltar (0-3) en Montenegro (0-1) werden daarentegen wel verslagen. Met Erling Braut Haaland in de ploeg beschikt Noorwegen over een van de beste spitsen ter wereld. Van Gaal bestempelt de Noren als ‘een lastige ploeg’. “Ze hebben gemiddeld goede voetballers. Een lastige, fysieke ploeg. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen nadat ik de training gezien heb”, tekende de NOS op uit de mond van Van Gaal, die aangaf dat Oranje er voor moet zorgen dat Haaland de bal niet krijgt. "Dan is het probleem opgelost.”

Volgens Van Gaal is Nederland individueel ‘niet veel sterker’ dan de Noren. “Maar ik geloof in teamkwaliteit. Als team kom je verder. Chelsea is daar een goed voorbeeld van, Liverpool het jaar ervoor ook. Als team hebben zij de Champions League gewonnen”, zei Van Gaal op weg naar de wedstrijd in Oslo. Haaland zal vanavond aan banden moeten worden gelegd door Virgil van Dijk. De Oranje-international is volledig hersteld van een zware knieblessure die hem het EK kostte. Net als onder Ronald Koeman en De Boer is de Liverpool-verdediger ook onder Van Gaal de aanvoerder. “Daar heb ik niet over getwijfeld. Ik heb hem als eerste gebeld. Hij gaf mij een fantastische indruk”, zei Van Gaal, die ook zijn tweede en derde captain verklapte. “Gini was er in 2014 bij en Daley ook. In die volgorde. Deze drie aanvoerders waren er ook al bij de vorige bondscoach.”

Op weg naar zijn derde termijn als bondscoach nam Van Gaal contact op met diverse internationals. Hij vroeg hen hoe zij dachten over het systeem. De spelers lieten weten graag in het 4-3-3-systeem te spelen, het favoriete systeem van de bondscoach. Het is afwachten welke spelers de posities gaan invullen. Omdat Van Gaal de tegenstander naar eigen zeggen niet wijzer wil maken dan het al is, liet hij niets los over een opstelling of speelwijze. “Ik vertel er niets over. Jullie mochten de eerste vijftien minuten van de training meekijken en meer niet. Dat is niet voor niets. Als je door het bos gekeken hebt, dan weet je het”, zei hij tegen de NOS.

Vermoedelijke opstelling

Van Gaal beschikt vanavond over een volledig fitte selectie. Met de spelers die hij tot zijn beschikking heeft, verkiest de trainer het 4-3-3-systeem boven het 5-3-2-systeem, wat onder zijn voorganger De Boer op het EK werd gespeeld en waar Van Gaal zelf ook voor koos op het WK van 2014, zo meldt De Telegraaf. De krant gaat hierbij af op de ‘besloten’ training in Zeist, uren voordat de Oranje-selectie op het vliegtuig stapte naar Oslo.

De krant gaat ervan uit dat Feyenoord-keeper Justin Bijlow wordt aangewezen als eerste keeper. Hij zal naar verwachting vanavond zijn debuut maken in Oranje en dus de voorkeur krijgen boven Tim Krul en Joël Drommel. Wie tweede en wie de derde keeper is, is vooralsnog onbekend. In het partijspel tussen de basis en reserves vormden Stefan de Vrij en Virgil van Dijk het centrale duo van Oranje. Matthijs de Ligt is geschorst vanwege zijn rode kaart in de achtste finales op het EK tegen Tsjechië.

Op de rechtsbackpositie lijkt Van Gaal te kiezen voor Jurriën Timber. De talentvolle verdediger speelt bij Ajax doorgaans als centrumverdediger, maar kan ook als rechtsback uit de voeten. Hij krijgt de voorkeur boven Denzel Dumfries, die in eerste instantie niet bij de voorselectie zat omdat hij pas net een transfer naar Internazionale had afgerond en nog maar weinig wedstrijden had gespeeld. Op de linksbackpositie krijgt Daley Blind de voorkeur boven Tyrell Malacia. Devyne Rensch, die op meerdere posities in de achterhoede uit de voeten kan, zal moeten hopen op een invalbeurt.

De vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Noorwegen

Het middenveld wordt vanavond gevormd door Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen. Laatstgenoemde zal naar verwachting spelen in een controlerende rol en krijgt daarbij de voorkeur boven Marten de Roon. De Atalanta-middenvelder kon onder Koeman en De Boer vaak rekenen op een basisplaats, maar zit onder Van Gaal op de bank tegen Noorwegen. Ryan Gravenberch, Guus Til en Teun Koopmeiners zijn de middenvelders die de bondscoach achter de hand houdt.

Memphis Depay is een klein vraagteken voor de wedstrijd van vanavond. De Barcelona-spits stond maandag niet op het trainingsveld, dinsdag wel. “Het ziet er goed uit. Hij heeft de hele training meegemaakt”, zei Van Gaal, die Depay naar verwachting opstelt als spits. Op rechts kan Steven Berghuis zich volgens De Telegraaf opmaken voor een basisplaats. Op de linkerflank geldt dat voor Cody Gakpo. De PSV’er lijkt te worden beloond met zijn basisdebuut in Oranje na een sterke serie wedstrijden in de voorrondes van de Champions League en de Eredivisie. Met Steven Bergwijn, Wout Weghorst en Donyell Malen heeft Van Gaal nog drie aanvallers op de bank.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Bijlow; Timber, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, Wijnaldum, De Jong; Berghuis, Depay, Gakpo