Gerard Piqué vergaart 110.000 likes met transfergrap over Kylian Mbappé

Woensdag, 1 september 2021 om 07:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:15

Gerard Piqué heeft niet kunnen nalaten om een grap te maken over het uitblijven van de transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid. De op sociale media zeer actieve verdediger van Barcelona publiceerde een screenshot van een artikel van de Spaanse sportkrant Marca van enkele dagen geleden over het mogelijke rugnummer voor de aanvaller, zodra hij de overstap van Paris Saint-Germain naar Madrid zou maken.

De toch wel ietwat voorbarige publicatie van Marca heeft als titel: ¿Qué dorsal llevará Mbappé? Las tres opciones para el francés, oftewel: ‘Welk rugnummer gaat Mbappé dragen? De drie opties voor de Fransman’. Piqué, die graag de draak steekt met de aartsrivaal uit Madrid, voegt droogjes ‘nummer 7’ toe aan zijn publicatie op Twitter, verwijzend naar het bekende rugnummer van de Fransman bij PSG, terwijl de krant ervan uitging dat het 5, 19 of 23 bij Real Madrid zou worden.

De grap van Piqué valt in de smaak: op het moment van schrijven heeft het bericht al 110.000 likes gekregen. De mogelijke transfer van Mbappé naar Real Madrid groeide met name in de slotdagen van de transfermarkt uit tot een echte soap. De Spaanse topclub kwam dinsdag met een derde bod van liefst tweehonderd miljoen euro op de aanvaller, maar het bestuur van de Parijzenaars reageerde niet eens op het voorstel van voorzitter Florentino Pérez. Over exact tien maanden is Mbappé transfervrij en vanaf 1 januari mag hij een gesprek met andere clubs aangaan.

Le Parisien meldde eerder dat Mbappé hoofdzakelijk om sportieve redenen naar Real Madrid wil. Hij had, als hij het laatste contractvoorstel van PSG had geaccepteerd, liefst 45 miljoen euro per jaar kunnen verdienen, tot de zomer van 2024. Een dergelijk salaris kan Real Madrid niet betalen. De Spaanse topclub kan wel een constructie bedenken waarbij een tekenpremie wordt uitgekeerd. Het valt zeker niet uit te sluiten dat PSG pogingen blijft ondernemen om de aanvaller alsnog langer vast te leggen.