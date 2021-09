Tottenham ontbindt contract van aankoop van 25 miljoen euro na 110 duels

Woensdag, 1 september 2021 om 06:42 • Daniel Cabot Kerkdijk

Tottenham Hotspur heeft de contractuele samenwerking met Serge Aurier ontbonden. Het contract van de 28-jarige verdediger liep volgend jaar zomer ten einde. Ofschoon Aurier graag pas aan het einde van het seizoen bij de Londenaren was vertrokken, koos de club voor een voortijdig afscheid. De Ivoriaans international was het voornaamste slachtoffer van de transfer van Emerson Royal naar Tottenham op de laatste dag van de zomerse transfermarkt.

Tottenham en Barcelona maakten dinsdagavond de transfer van Emerson voor 25 miljoen euro naar Londen officieel. Japhet Tanganga kreeg in de eerste wedstrijden van dit seizoen al de voorkeur boven Aurier als rechtsback en door de komst van Emerson was de situatie van de Ivoriaan vrij uitzichtloos.

“Ik heb heel erg van mijn tijd bij Tottenham genoten”, vertelt Aurier, die in vier seizoenen tijd tot 110 duels in alle competities kwam. “Ik wil graag de club en de fans bedanken. Het is het moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan.” Tottenham nam in de slotperiode van de transfermarkt ook afscheid van spelers als Danny Rose, Erik Lamela, Moussa Sissoko en Toby Alderweireld.

Aurier maakte in de zomer van 2017 voor 25 miljoen euro de overstap van Paris Saint-Germain naar Tottenham. Het is onduidelijk waar hij zijn loopbaan gaat voortzetten. Franse media schrijven dat hij in gesprek is met Al-Rayyan uit Qatar, maar ook Spartak Moskou zou de verdediger graag willen aantrekken.