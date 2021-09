Brands slaat toe en haalt oogappel van Benítez voor spitspositie van Everton

Woensdag, 1 september 2021 om 01:39 • Daniel Cabot Kerkdijk

Salomón Rondón is terug in de Premier League: Everton heeft de spits voor twee seizoenen vastgelegd. De komst van de 31-jarige aanvaller uit Venezuela is het antwoord van de Merseyside-club op de terugkeer van Moise Kean naar Juventus, dat de aanvaller eerst twee seizoenen huurt en daarna een verplichte optie tot koop van 28 miljoen euro heeft.

Technisch directeur Marcel Brands maakte mede op verzoek van manager Rafael Benítez werk van de komst van Rondón, die al tweemaal eerder met de Spanjaard werkte. Eerst in 2018/19, toen de aanvaller door West Bromwich Albion aan Newcastle United werd verhuurd, en later bij Dalian Pro in China.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rondón speelde in totaal 140 duels in de Premier League voor WBA en Newcastle. “Ik ben heel blij dat ik terug ben in de Premier League”, vertelt hij op de clubsite. “Ik kan niet wachten tot het moment dat ik het shirt aantrek en weer met Rafael Benítez zal worden herenigd. Een trainer die mij het voetbal anders heeft laten inzien. Ik ben heel erg dankbaar voor het vertrouwen dat hij in mij heeft getoond.”

Rondón maakt transfervrij de overstap naar Everton, dat nog een optie voor een derde seizoen heeft. De Venezolaan, die jarenlang in Spanje en Rusland voor Las Palmas, Málaga, Rubin Kazan en Zenit Sint-Petersburg speelde, maakte 24 competitiedoelpunten voor WBA en daarna nog eens 11 in het tenue van Newcastle. Everton is het seizoen met zeven punten uit drie duels goed gestart.