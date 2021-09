‘Zeer speciale’ Javairô Dilrosun ruilt Bundesliga in voor Ligue 1

Woensdag, 1 september 2021 om 01:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:39

Javairô Dilrosun speelt de rest van het seizoen voor Girondins de Bordeaux, zo maakt de club uit de Ligue 1 via de officiële kanalen bekend. De aanvaller wordt gehuurd van Hertha BSC, dat ook akkoord is gegaan met een optie tot koop in de huurovereenkomst. Het is voor de 23-jarige Dilrosun alweer zijn derde club in het buitenland.

Dilrosun maakte in 2014 de overstap van Ajax naar Manchester City. De buitenspeler maakte nimmer zijn opwachting in de hoofdmacht en ondertekende in de zomer van 2018 een contract voor vier seizoenen met Hertha. In zijn eerste drie seizoenen kwam de aanvaller tot 56 duels in alle competities en deze voetbaljaargang deed hij ook in drie duels mee. Hij deed afgelopen weekeinde in de 5-0 nederlaag tegen Bayern München zeventig minuten mee.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dilrosun gaat nu echter een nieuwe uitdaging aan. “Javairô is een heel speciale speler', zegt technisch directeur Admar Lopes via de officiële kanalen van de club uit de wijnstad. “Hij heeft zeer specifieke kwaliteiten. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich heel snel zal aanpassen aan het systeem van de trainer.” Met twee punten uit de eerste vier duels is Bordeaux op een negentiende plaats terug te vinden.

Dilrosun, die in november 2018 zijn eerste en voorlopig enige interland voor het Nederlands elftal speelde, was eerder deze zomer ook in beeld bij Feyenoord als opvolger van de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis. Technisch directeur Frank Arnesen bevestigde begin juli contact te hebben gehad met de aanvaller, maar het kwam uiteindelijk niet tot een samenwerking tussen club en speler.