Arsenal zwaait Bellerín na tien jaar uit en betaalt flink voor Tomiyasu

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 23:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:54

Héctor Bellerín maakt de overstap van Arsenal naar Real Betis, zo maken de clubs dinsdagavond bekend. De 26-jarige verdediger wordt de rest van het seizoen gehuurd van de Londenaren, waar hij onder landgenoot en manager Mikel Arteta geen uitzicht op speeltijd had. Bellerín behoort sinds 2011 tot de gelederen van Arsenal, dat tegelijkertijd Takehiro Tomiyasu van Bologna heeft vastgelegd.

Bellerín maakte toentertijd als zestienjarige de overstap van Barcelona naar Arsenal. Ruim twee jaar later maakte de Spanjaard zijn debuut in het eerste van toenmalig manager Arsène Wenger. Dat seizoen speelde hij ook enkele maanden op huurbasis voor Watford. Bellerín was vervolgens tussen 2014 en 2018 een onbetwiste basiskracht bij Arsenal.

Zwaar blessureleed zorgde ervoor dat Bellerín het merendeel van het kalenderjaar 2019 aan de kant stond. Zijn verstandhouding met Arteta was de voorbije periode stroef en een tijdelijk vertrek was de beste oplossing voor alle partijen. Arsenal blijft het grootste deel van het salaris van Bellerín betalen, daar Betis flink getroffen is door het coronavirus en de club zich anders zijn komst niet kon permitteren.

Bellerín, die dinsdag een medische keuring onderging in Londen en woensdagmorgen naar Sevilla vliegt, speelde nog nooit een wedstrijd op het hoogste niveau in Spanje. De eerstvolgende wedstrijd van het team van Manuel Pellegrini na de interlandperiode is een uitwedstrijd tegen streekgenoot Granada.

Tomiyasu, 22 jaar, komt over van Bologna voor naar verluidt 20 miljoen euro. Het bedrag kan door bonussen oplopen tot 23 miljoen euro. De Serie A-club nam de verdediger uit Japan twee jaar geleden voor zeven miljoen over van het Belgische Sint-Truiden. De verdediger kwam in twee jaar tot 64 duels voor de Italianen.