Cyriel Dessers vergaart in rap tempo 2000 likes met tweet over Feyenoord

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 22:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:08

Cyriel Dessers heeft dinsdagavond voor het eerst gereageerd op zijn overstap naar Feyenoord. De aanvaller wordt dit seizoen gehuurd van KRC Genk, zo maakten beide clubs op de slotdag van de transfermarkt bekend. In een tweet spreekt de 26-jarige Dessers zijn trots uit over zijn transfer. Met zijn nuchtere tweet vergaarde hij 2000 likes in 35 minuten.

"Ik kan hier wel clichédingen schrijven of goede Engelse quotes, maar ik ben serieus heel trots en blij dat ik bij een grote club als Feyenoord voor mijn kans kan gaan!", schrijft Dessers als reactie op de tweet van Feyenoord waarin zijn komst wordt aangekondigd. "Zie jullie snel bij de cornervlag om een goaltje te vieren", aldus de spits, die een vrolijke emoji toevoegt aan zijn bericht.