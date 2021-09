Radamel Falcao ziet zijn wens uitkomen en keert terug naar Madrid

Zaterdag, 4 september 2021 om 14:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:17

Radamel Falcao maakt bij Rayo Vallecano zijn terugkeer in LaLiga. De nieuwkomer in de hoogste divisie van Spanje maakt via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller van 35 jaar een contract heeft ondertekend. Volgens berichtgeving in Spanje gaat het om een eenjarige verbintenis met een optie voor nog een jaar. Falcao kwam in een eerder stadium met Galatasaray tot overeenstemming over de ontbinding van zijn nog een jaar doorlopende contract. Rayo heeft drie punten aan de eerste drie competitieduels overgehouden.

Falcao kwam mede door blessureleed maar tot 42 officiële duels in zijn eerste twee jaar voor Galatasaray. Daarin was de Colombiaan, die vijf miljoen euro per jaar verdiende, wel goed voor twintig treffers. Beide partijen stonden ervoor open om de samenwerking voortijdig te beëindigen, mede omdat Falcao met oog op het WK van 2022 in Qatar uit was op een (nieuw) contract voor minimaal twee seizoenen.

Rayo Vallecano was op de hoogte van de wens van Falcao om terug te keren naar Spanje. De club uit Madrid had bovendien een streepje voor ten opzichte van andere clubs met interesse. De Colombiaan en zijn familie hadden het goed naar hun zin in de Spaanse hoofdstad toen hij tussen 2011 en 2013 het tenue van Atlético Madrid om de schouders droeg. Het ligt voor de hand dat Falcao genoegen heeft genomen met een beduidend lager salaris in Vallecas.

Falcao liep bij FC Porto en Atlético bijna één-op-één: 72 goals in 87 officiële duels voor de topclub uit Portugal en 70 goals in 91 officiële duels voor de Spanjaarden. Een transfer naar een absolute topclub lag in de maak, maar hij ging verrassenderwijs in de zomer van 2013 voor zestig miljoen euro naar AS Monaco. De Colombiaan, die liefst veertien miljoen euro ging verdienen, raakte in januari 2014 zwaargeblesseerd en moest daardoor ook het WK van later dat jaar in Brazilië laten schieten.

AS Monaco verhuurde Falcao in opeenvolgende seizoenen aan Manchester United en Chelsea, maar dat was zowel op Old Trafford als Stamford Bridge geen onverdeeld succes. In zijn laatste drie seizoenen in het prinsdom was Falcao echter weer de oude, met 70 treffers in 118 wedstrijden in alle competities. De 91-voudig international maakte vervolgens transfervrij de overstap naar Turkije.