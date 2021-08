Creatieve Daleho Irandust wordt nieuwe nummer 10 van FC Groningen

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 22:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:28

FC Groningen heeft Daleho Irandust vastgelegd, zo maakt de Eredivisionist dinsdagavond bekend. De 23-jarige middenvelder komt over van BK Häcken, waar hij samenspeelde met voormalig Groningen-middenvelder Rasmus Lindgren. Irandust heeft zijn handtekening gezet onder een contract in de Euroborg tot medio 2026 en gaat met rugnummer 10 spelen. Dat nummer is vacant sinds Ramon Pascal Lundqvist op huurbasis is vertrokken naar Panathinaikos.

De creatieve Irandust, die door Groningen alvast wordt bestempeld als 'De Koning van de Groene Kathedraal', speelt vanaf Zweden Onder-17 in nationale jeugdploegen en is sinds januari 2019 ook A-international van Zweden. Hij heeft tot dusver drie interlands achter zijn naam staan. Voordat Irandust vijf jaar geleden voor BK Häcken ging voetballen, speelde hij bij GAIS Göteborg. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is bijzonder opgetogen door de komst van Irandust, die al 'heel lang' op de radar van Groningen stond.

"Ik denk dat we in totaal mogelijk al zo’n twee jaar met hem bezig zijn geweest", vertelt Fledderus. "Deze transfer valt dan ook in de categorie ‘de aanhouder wint’, als je het mij vraagt. Vorig jaar waren we er al dicht bij, maar toen lukte het nog niet. Wij zijn blijven vasthouden aan ons doel om Daleho aan ons te binden. Naast ons scoutingsteam heeft ook Rasmus Lindgren zijn waarde getoond als ambassadeur van FC Groningen."

"Nadat wij ervan overtuigd waren dat Daleho een aanwinst voor FC Groningen zou kunnen zijn, hebben we Rasmus ingeschakeld voor de nodige lijntjes en het warm maken van Daleho voor een transfer naar onze club. Dat is zeker van toegevoegde waarde geweest in het lange proces in aanloop naar deze transfer", aldus Fledderus. Zondag kwam Irandust nog 72 minuten in actie tijdens de 3-2 overwinning op IFK Göteborg. Hij speelde in totaal 127 duels voor de club, waarin hij 25 goals maakte en 29 assists gaf. Irandust is na Laros Duarte, Sebastian Tounekti en Yahya Kalley de vierde aanwinst van Groningen op deadline day.