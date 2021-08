Willem II heeft beet: ‘Borussia Dortmund kwam te vroeg te voor mij’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 21:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:05

Willem II huurt Argyris Kampetsis van Panathinaikos. De Griekse aanvaller speelt tot het einde van het seizoen in het tenue van de Tilburgers. De club heeft de optie om Kampetsis na dit seizoen definitief van Panathinaikos over te nemen.

Voor Kampetsis, 22 jaar, is Willem II geen onbekende naam. ‘Willem II heeft de laatste jaren een goede traditie met Griekse spelers opgebouwd. Ik heb Vangelis Pavlidis en Marios Vrousai over de club gesproken. Ze waren erg positief en evenals hen hoop ik hier een positieve indruk achter te laten”, benadrukt de Griek dinsdagavond op de clubsite van Willem II.

In zijn geboorteland speelde Kampetsis in de jeugd van Olympiacos, Panathinaikos en in verschillende nationale elftallen. In het seizoen 2017/18 kwam hij uit voor Borussia Dortmund II, het tweede elftal van de Bundesliga-club. Willem II is dan ook zijn tweede buitenlandse club. “Mijn periode bij Dortmund kwam qua leeftijd wellicht te vroeg voor me. Maar nu ben ik 22 jaar, heb ik meer ervaring en volwassenheid en ben ik klaar voor dit nieuwe buitenlandse avontuur.”

Kampetsis is naar eigen zeggen een spits ‘die de bal graag in de voeten aangespeeld krijgt en veel snelheid en techniek heeft om de tegenstander te passeren’. Technisch directeur Joris Mathijsen is blij met zijn komst. “Omdat we onze posities graag dubbel bezet willen hebben, waren we na het afscheid van Vangelis Pavlidis op zoek naar een nieuwe spits. Argyris is een fysiek sterke en zeer doelgerichte aanvaller met veel diepgang en snelheid. Hij kan zowel met zijn linker- als rechterbeen scoren.”