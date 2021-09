Barcelona maakt komst van Luuk de Jong om 03.34 uur bekend

Woensdag, 1 september 2021 om 06:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:26

Luuk de Jong ruilt Sevilla voor Barcelona in, zo heeft de Catalaanse club in de nacht van dinsdag op woensdag bekendgemaakt. Barcelona heeft tevens een optie tot koop. De komst van de Nederlander is het antwoord van Barcelona op het vertrek van Antoine Griezmann, die na twee seizoenen al de deur van het Camp Nou achter zich dicht trekt en terugkeert naar Atlético Madrid. In het laatste uur van de transfermarkt werd nog gespeculeerd over het niet doorgaan van beide transfers, in verband met het eventuele afketsen van de transfer van Saúl Ñíguez naar Chelsea, maar al het papierwerk werd tijdig ingeleverd en om 03.34 uur kwam Barcelona met het verlossende bericht.

Ronald Koeman gaf groen licht voor het halen van De Jong omdat hij een ander type aanvaller is dan hij al heeft met spitsen als Memphis Depay en de nu nog geblesseerde Sergio Agüero. De trainer van Barcelona kent De Jong bovendien van hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal en weet dat zijn landgenoot bij een club als Barcelona geen stampij zal maken over een rol als stand-in en/of pinchhitter.

De Jong, 31 jaar, stapte in de zomer van 2019 voor 12,5 miljoen euro over van PSV naar Sevilla. De 38-voudig international van Oranje maakte in 204 officiële wedstrijden 112 goals voor de Eindhovenaren. Bij Sevilla bleef hij steken op 19 goals in 94 wedstrijden in alle competities. Met name afgelopen seizoen kwam hij minder in het verhaal voor, mede vanwege de goede vorm van Youssef En-Nesyri. De Jong speelde in zijn eerste jaar wel een belangrijke rol in de verovering van de Europa League, met een doelpunt in de halve finale tegen Manchester United en twee treffers in de finale tegen Sevilla.

Sevilla versterkte zich deze zomer ook nog met Rafa Mir van Wolverhampton Wanderers, waardoor de kansen voor De Jong op speeltijd al helemaal gering waren. De afgelopen competitieduels zat de Nederlander niet eens bij de selectie van Julen Lopetegui, al werd er vanuit de clubleiding geen druk op hem uitgeoefend om te vertrekken en wilde hij zelf in ieder geval tot januari voor zijn kans gaan. Onder de huidige omstandigheden hebben alle partijen echter vrede met deze transfer.

Barcelona heeft een zeer bedrijvige slotdag van de transfermarkt achter de rug. Het vertrek van Ilaix Moriba naar RB Leipzig werd voor minimaal 16 miljoen euro en maximaal 22 miljoen euro afgerond, evenals de verkoop van Emerson Royal aan Tottenham Hotspur voor 25 miljoen euro. Ook Rey Manaj werd uitgezwaaid: de aanvaller is voor drie ton verhuurd aan Spezia, dat een optie tot koop van drie miljoen euro heeft. In de sloturen werd de terugkeer van Griezmann naar Atlético in orde gemaakt.