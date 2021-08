Derde bod van Real Madrid op Kylian Mbappé lekt uit

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 20:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:06

Real Madrid heeft dinsdagmiddag een derde poging gedaan om Kylian Mbappé los te weken bij Paris Saint-Germain. Marca en Fabrizio Romano melden dat de Spaanse topclub rond het middaguur een bod van liefst tweehonderd miljoen euro op de aanvaller annex Frans international heeft uitgebracht, maar dat de Parijzenaars niet eens gereageerd hebben. Het contract van Mbappé, die in december 23 jaar wordt, met PSG loopt over tien maanden al ten einde.

Real Madrid bracht eerder deze maand twee biedingen uit: een eerste bod van 160 miljoen euro en een tweede bod van 170 miljoen euro plus een bedrag van 10 miljoen euro aan bonussen. Beide aanbiedingen waren echter ontoereikend in de optiek van PSG. Real Madrid weigerde echter meer te bieden en wees eerst zondagavond 18.00 uur en daarna maandagavond 18.00 uur als deadline aan. PSG hield zich echter stil en ook de derde en laatste poging werd niet beantwoord. Een zomerse transfer is dan ook uitgesloten.

Franse en Spaanse media gingen er maandag van uit dat PSG achter de schermen hoopte op een bod van minimaal tweehonderd miljoen euro op Mbappé. Dat bedrag bood Real Madrid ook daadwerkelijk op de slotdag van de transfermarkt, maar om onduidelijke redenen heeft technisch directeur Leonardo toch geen antwoord gegeven op het voorstel. In het Parc des Princes is men er hoe dan ook nog van overtuigd dat men een goede kans maakt op een contractverlenging met Mbappé, al wilde de aanvaller deze zomer per se naar Real Madrid vertrekken en anders volgend jaar zomer, als hij transfervrij is.

Ondanks de transfersoap kwam Mbappé zondag 'gewoon' in actie voor Paris Saint-Germain in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Stade de Reims (0-2). Mbappé maakte in die wedstrijd bovendien twee doelpunten voor PSG, maar dat zijn dus in principe niet zijn laatste treffers voor les Parisiens, geweest. Mbappé, die zich momenteel met het nationale elftal van Frankrijk aan het voorbereiden is op de WK-kwalificatiefase, staat op 175 officiële duels voor de club, waarin hij 135 keer scoorde en 63 assists gaf.

Le Parisien meldt dat Mbappé hoofdzakelijk om sportieve redenen naar Real Madrid wil. Hij had, als hij het laatste contractvoorstel van PSG had geaccepteerd, liefst 45 miljoen euro per jaar kunnen verdienen, tot de zomer van 2024. Een dergelijk salaris kan Real Madrid niet betalen. De Spaanse topclub kan wel een constructie bedenken waarbij een tekenpremie wordt uitgekeerd. Vanaf 1 januari mogen voetballers, van wie het contract afloopt, met andere clubs om de tafel gaan.