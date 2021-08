Feyenoord neemt Cyriel Dessers op huurbasis over van KRC Genk

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 22:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:23

Feyenoord heeft de komst van Cyriel Dessers bevestigd. De spits wordt dit seizoen gehuurd van het KRC Genk van John van den Brom, zo maakt de club uit Rotterdam dinsdagavond bekend. Volgens eerdere berichtgeving van RTV Rijnmond hoopte de club een optie tot koop te bedingen, maar Feyenoord maakt daar geen melding van.

"Een ervaren aanvaller die zijn mannetje staat voorin", zo typeert technisch directeur Frank Arnesen de nieuwe aanwinst. "Cyriel heeft bewezen dat hij over scorend vermogen beschikt en we zijn ervan overtuigd dat hij dat bij Feyenoord ook gaat laten zien. Bovendien betekent zijn komst dat we voorin meer opties hebben om uit te kiezen, en dat is gelet op ons drukke programma geen overbodige luxe."

Eerder op de dinsdag werd de aanval van Feyenoord al versterkt met Reiss Nelson. De huurling van Arsenal is inzetbaar als linksbuiten en aanvallende middenvelder. Feyenoord zoekt al langere tijd naar een nieuwe spits en denkt met Dessers, in het verleden actief bij NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo, de juiste kandidaat te hebben gevonden. Dessers was op dinsdag 10 augustus trefzeker als invaller tegen Shakhtar Donetsk in de verloren voorrondewedstrijd in de Champions League (2-1), maar bleef in de twee competitieduels daarna op de bank zitten.

Feyenoord verhuurt spits Róbert Bozeník dit seizoen aan Fortuna Düsseldorf, daar hij niet goed genoeg wordt geacht voor het eerste elftal. Het vertrek van de Slowaak zorgde er evenwel voor dat de spoeling in de voorhoede nog dunner werd. Feyenoord werd in verband gebracht met Bas Dost van Club Brugge, maar uiteindelijk blijkt een andere spits uit de Belgische Pro League voor de doelpunten te moeten gaan zorgen in De Kuip.

Dessers heeft een contract tot medio 2024 bij Genk. De enkelvoudig international van Nigeria maakte 22 doelpunten in 36 wedstrijden voor NAC Breda in het seizoen 2016/17 op het tweede niveau. Hij verkaste vervolgens naar Utrecht, waarvoor hij 43 wedstrijden speelde en 12 keer scoorde. Nadat hij in het voortijdig beëindigde seizoen 2019/20 in totaal 15 goals maakte voor Heracles, en daarmee gedeeld topscorer van de Eredivisie werd, verdiende Dessers een transfer naar Genk. Voor die club was hij tot dusver goed voor 8 goals en 5 assists in 40 officiële duels.