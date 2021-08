Barcelona gaat in extremis alsnog voor komst van Luuk de Jong

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 20:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:28

Barcelona gaat in de sloturen van de zomerse transfermarkt alsnog proberen om Luuk de Jong van Sevilla over te nemen, zo schrijven diverse Spaanse media. Volgens AS heeft de Catalaanse club rond 18.00 uur contact gezocht met technisch directeur Monchi van de Andalusiërs. De Jong werd eerder al in verband gebracht met Barcelona maar ook met PSV, waar trainer Roger Schmidt afgelopen zaterdag verklapte dat de aanvaller deze zomer niet naar Eindhoven zou gaan.

Ronald Koeman heeft groen licht gegeven voor de komst van De Jong: de twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal en de trainer wil graag nog een optie extra in de voorhoede hebben. De betrokken partijen zijn er niet van overtuigd dat een deal voor het sluiten van de transfermarkt kan worden afgerond, al zijn de clubs bereid om met elkaar mee te denken, evenals de Oranje-international.

Voor onderhandelingen over een definitieve overname is geen tijd: de media in Spanje gaan ervan uit dat Barcelona de aanvaller voor de rest van het seizoen wil huren en, in dat geval, tevens zijn volledige salaris voor zijn rekening zal nemen. Ook bewandelt wellicht een speler van Barcelona de omgekeerde weg. AS laat de naam van Miralem Pjanic vallen. De middenvelder wordt al heel de zomer met een terugkeer naar Juventus gelinkt, maar dat lijkt er niet van te gaan komen.

De Jong stapte in de zomer van 2019 voor 12,5 miljoen euro over van PSV naar Sevilla. De 38-voudig international van Oranje maakte in 204 officiële wedstrijden 112 goals voor de Eindhovenaren. Bij Sevilla staat de aanvaller van 31 jaar op 19 goals in 94 wedstrijden.