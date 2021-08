Saúl Ñíguez meldt zich binnenkort in Londen voor overstap naar Chelsea

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 19:34 • Dominic Mostert

Chelsea gaat Saúl Ñíguez dit seizoen huren van Atlético Madrid, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagavond. Volgens de journalist is er sprake van een akkoord tussen beide clubs en heeft de 26-jarige middenvelder zelf ook overeenstemming bereikt met the Blues. Hoewel de deal 'ingewikkeld' was, wordt een bevestiging spoedig verwacht. De huursom zou vijf miljoen euro bedragen.

Vorige week meldde Romano al dat Atlético en Chelsea gesprekken voerden over de komst van Saúl. De Champions League-winnaar zou toen al een bod hebben neergelegd voor een huurovereenkomst met een koopoptie. Met het verhuren van Saúl wil men ruimte in het salarishuis vrijmaken om de komst van Matheus Cunha te financieren; de spits kwam vorige week voor een bedrag van dertig miljoen euro over van Hertha BSC. Met een jaarsalaris van zeven miljoen euro drukte Saúl zwaar op de begroting. Het is niet bekend of Chelsea het volledige salaris of slechts een deel voor de rekening zal nemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Saúl was enkele seizoenen een vaste waarde en een belangrijke kracht op het middenveld van Atlético. In het afgelopen kampioensjaar echter had trainer Diego Simeone hem steeds minder vaak nodig. Saúl had 22 keer een basisplaats en speelde in totaal 33 competitieduels. In de eerste twee duels van het huidige seizoen had hij een basisplaats, maar zondag begon hij op de bankt tegen Villarreal (2-2). Zijn zaakwaarnemers waren al enige tijd bezig met een eventuele transfer richting de Premier League. Hij werd in juli genoemd in een ruildeal met Barcelona inclusief Antoine Griezmann, maar een definitief akkoord werd nooit bereikt door beide partijen.

In zijn tot medio 2026 lopende contract in Madrid is een afkoopsom van 150 miljoen euro opgenomen. Goal sprak vorige week de verwachting uit dat Chelsea, na een verhuurperiode, volgend seizoen voor circa 45 miljoen euro kan toeslaan. Met het vertrek van Danny Drinkwater (verhuurd aan Reading) en Tiémoué Bakayoko (verhuurd aan AC Milan) werd de afgelopen week al ruimte gemaakt voor de komst van een nieuwe middenvelder. Saúl meldt zich binnen afzienbare tijd in Londen om zijn huurcontract te ondertekenen.