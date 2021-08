Ajax reageert met drie emoji's op overstap Reiss Nelson naar Feyenoord

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 19:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:41

Reiss Nelson heeft zich voorgesteld aan de supporters van Feyenoord. De huurling van Arsenal werd dinsdag officieel gepresenteerd als nieuwste aanwinst en stond vervolgens Feyenoord TV te woord. Nelson introduceerde zichzelf als een linksbuiten annex aanvallende middenvelder, die niet alleen doelpunten en assists kan verzorgen, maar ook als 'verbindingsspeler' belangrijk kan zijn op het veld.

"Het voelt fantastisch", zei de 21-jarige Nelson over zijn transfer. "Ik ben onder de indruk van hoe groot en mooi het stadion is. Ik kan niet wachten om te spelen." De huurdeal werd vlak voor het verstrijken van de transferdeadline afgerond. "Er is veel op me afgekomen tijdens de transferwindow. De gesprekken met Feyenoord zijn goed verlopen. Feyenoord ziet mij als een goede speler wil me helpen met mijn ontwikkeling. Dit is de plek waar ik nu wil zijn en ik ben blij dat er een akkoord is."

Nelson werd in het interview ook gevraagd naar zijn posts op sociale media. De Engelsman staat erom bekend bij vrijwel ieder bericht op Instagram de emoji van een vlinder toe te voegen. "Dat is iets wat ik altijd al heb gedaan, al vanaf mijn jeugd. Iedereen vraagt me constant waarom ik het doe, maar ik kan het niet echt uitleggen", reageerde de jongeling. "Ik doe het gewoon altijd. Veel supporters taggen me ook als ze ergens anders een vlinder zien. Het is iets wat ik altijd heb gedaan en zal blijven doen."

Ajax reageert via Instagram op een tweet van Feyenoord, waarin de emoji wordt gebruikt. Feyenoord publiceerde een video waarin meerdere Instagram-berichten van Nelson de revue passeren en voegde de emoji van een vlinder toe. Ajax reageerde met drie emoji's van een vogeltje, ofwel de 'three little birds', het lied van Bob Marley dat de club zich eigen heeft gemaakt.

?????? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 31, 2021



Nelson heeft vooralsnog een goede indruk gekregen van zijn nieuwe ploeggenoten. "Ik heb al veel goede spelers gezien waarvan ik denk dat ik er goed mee kan samenspelen. Het is een jong, aanvallend team met een goede trainer. Dat past goed bij me", aldus de aanvaller, die na de interlandperiode meteen inzetbaar hoopt te zijn voor Feyenoord. Hij deed dit seizoen alleen twintig minuten mee in de seizoensouverture tegen Brentford (2-0 nederlaag). "Ik voel me goed, maar dat is natuurlijk iets waar ik samen met de trainer en de medische staf over moet spreken. Ik voel me goed, sterk en klaar om te spelen."