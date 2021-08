PEC haalt bekend gezicht: ‘Als hij aan de bal komt, gebeurt er altijd wat’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 18:44 • Daniel Cabot Kerkdijk

PEC Zwolle heeft de selectie versterkt met Luka Adzic. De 22-jarige aanvaller. die zowel op beide vleugels als in de punt van de aanval uit de voeten kan, komt transfervrij over van Anderlecht. Voor Adzic is Nederlander zeker geen onbekend terrein: hij was gedurende twee periodes te zien in het shirt van FC Emmen.

Adzic tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Zijn eerste periode in Nederland was maar heel kort, omdat corona roet in het eten gooide. Afgelopen seizoen werd de spits in de winter opnieuw naar Drenthe gehaald. In Emmen kwam Adzic uiteindelijk tot veertien duels en vier goals.

“Ik heb goede gesprekken gehad met de trainer en technisch manager, die het beeld dat ik al van deze club had alleen maar bevestigden”, vertelt Adzic via de officiele kanalen van de Zwollenaren. “PEC staat voor verzorgd voetbal en heeft een trouwe supportersschare. Daarbij denk ik perfect te passen in de speelstijl en ga ik aanvallend mijn stempel op wedstrijden drukken. Ik ben fit, enthousiast en hongerig naar goals.”

“Zoals iedereen wel weet zijn we al geruime tijd op zoek naar aanvallende versterking. We zochten daarbij een aanvaller die op meerdere posities uit de voeten kan en bovendien creatief is. Die hebben we met Luka gevonden. Als Luka aan de bal komt gebeurt er altijd wat”, benadrukt technisch manager Mike Willems. “Hij is snel, wendbaar en kan uit het niets teamgenoten in stelling brengen, of zelf voor gevaar zorgen. Die aanvallende impulsen zijn precies wat we nodig hebben.”