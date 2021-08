PSG wil transferwindow in stijl besluiten met toptalent van 40 miljoen

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 18:20 • Chris Meijer

Paris Saint-Germain lijkt op de slotdag van de transferswindow nog een grote slag te gaan slaan. Les Parisiens zijn in vergevorderde onderhandelingen met Sporting Portugal over de komst van Nuno Mendes, zo melden onder meer Fabrizio Romano, RMC Sport en Goal. PSG stuurt zoals het er nu naar uitziet aan op een huurdeal met een verplichte optie tot koop, terwijl Pablo Sarabia voor een huurperiode van een seizoen de omgekeerde weg moet bewandelen.

Romano kwam dinsdagmiddag met het bericht dat Sporting openstaat voor het vertrek van Mendes. De negentienjarige linksback brak vorig seizoen door in het eerste elftal van os Leões en maakte deel uit van het team dat zich voor het eerst in negentien jaar weer tot kampioen van Portugal kroonde. Het leverde Mendes - die voorlopig 47 wedstrijden voor Sporting achter zijn naam heeft staan - een plek in de EK-selectie van Portugal op, al speelde hij op het toernooi geen minuut.

Ondanks een tot medio 2025 lopend contract staat Sporting ervoor open om Mendes in de laatste uren van de transferwindow nog te laten gaan. Daar stond aanvankelijk wel een vraagprijs van veertig miljoen euro tegenover, een bedrag dat het eveneens geïnteresseerde Manchester City niet bereid was om te betalen. De gesprekken tussen Sporting, PSG en de entourage van Mendes zijn in de afgelopen uren geïntensiveerd en alle partijen stevenen momenteel af op een akkoord. Mendes zou zelf al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met PSG.

RMC Sport meldt dat PSG en Sporting momenteel afstevenen op een huurdeal met een verplichte optie tot koop ter waarde van veertig miljoen euro. Sarabia - die overigens eerder op de dag nog gelinkt werd aan Atlético Madrid - zal tevens komend seizoen aan de kampioen van Portugal verhuurd moeten worden. De 29-jarige Spaanse vleugelaanvaller moet er op dit moment echter nog wel zien uit te komen met Sporting.

Het binnenhalen van Mendes zou een passend slotstuk zijn voor de transferwindow van PSG. De Franse grootmacht versterkte zich eerder met Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi en Lionel Messi. De linksbackpositie is mogelijk het dunst bezaaid in de selectie van PSG, daar trainer Mauricio Pochettino op die positie de beschikking heeft over Juan Bernat en Layvin Kurzawa. Omdat zij allebei geblesseerd zijn, speelde centrumverdediger Abdou Diallo in de eerste wedstrijden van dit seizoen als linksback.