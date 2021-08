Mundo Deportivo shockeert: Barcelona biedt 58 + 17 miljoen euro aan

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 18:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:22

Barcelona heeft dinsdagochtend een formeel bod van minimaal 58 miljoen euro op Dani Olmo van RB Leipzig uitgebracht, zo meldt Mundo Deportivo. De ‘exclusieve berichtgeving’, zoals de Catalaanse sportkrant het noemt, wekt de nodige verbazing in voetbalminnend Spanje, daar de financiële huishouding van Barcelona verre van rooskleurig is en deze de activiteiten op de zomerse transfermarkt behoorlijk heeft belemmerd.

Journalist Ferran Martinez verzekert dinsdagavond dat RB Leipzig een vraagprijs van 75 miljoen euro hanteert. Barcelona zou de Bundesliga-club in de ochtenduren een formeel voorstel van 58 miljoen euro hebben gedaan plus een constructie om via een bonuspakket van 17 miljoen euro alsnog de gewenste 75 miljoen euro te bereiken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

RB Leipzig blijft echter een vaste transfersom van 75 miljoen euro eisen en weigert ook medewerking te verlenen aan een verhuur met een verplichte optie tot koop in 2022. Journalist Max Bielefeld schrijft dat Barcelona alleen oriënterende interesse in Olmo heeft getoond en nimmer een formeel bod heeft uitgebracht. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano ‘heeft Barcelona geen kans’ om de Spanjaard in de sloturen van de transfermarkt aan te trekken.

Snel meer.