Viergever staat op het punt om eerste buitenlandse avontuur aan te gaan

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 17:41 • Laatste update: 17:49

Nick Viergever staat aan de vooravond van zijn eerste buitenlandse avontuur. Voetbal International en het Eindhovens Dagblad weten te melden dat de 32-jarige centrumverdediger dicht bij een overstap naar het Duitse Greuther Fürth is. Viergever werd afgelopen week eveneens in verband gebracht met Feyenoord, maar binnen de Rotterdamse club zou niet iedereen overtuigd zijn geweest.

PSV verlangde een bedrag van 200.000 euro voor het nog tot medio 2022 doorlopende contract van Viergever. Daar lijkt Greuther Fürth nu dus aan voldaan te hebben, daar er volgens het Eindhovens Dagblad 'meerdere tonnen' betaald worden. Viergever heeft op de slotdag van de transferwindow de ruimte gekregen om een transfer af te ronden. PSV speelde dinsdag een oefenwedstrijd tegen Jong PSV, maar Viergever kreeg toestemming om de club eerder te verlaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Viergever kan na de transfervrij van Eintracht Frankfurt overgenomen Jetro Willems en de van 1899 TSG Hoffenheim gehuurde Justin Hoogma de derde Nederlander bij de naar de Bundesliga gepromoveerde club worden. Met één punt uit drie wedstrijden is Greuther Fürth niet geweldig aan het seizoen in de Bundesliga begonnen.

Viergever werd door PSV in 2018 transfervrij overgenomen van Ajax en droeg eerder het shirt van Sparta Rotterdam en AZ. Hij miste dat eerste seizoen geen competitieduel en speelde ook vrijwel alles in de daaropvolgende jaargang 2019/20. Sinds de komst van Roger Schmidt moet de routinier het echter stellen met een bijrol, omdat de trainer doorgaans kiest voor Olivier Boscagli. Sinds dit seizoen staat ook Armando Obispo boven Viergever in de pikorde bij PSV. Laatstgenoemde staat op 104 officiële duels voor de Eindhovenaren, waarin hij 3 keer scoorde en 1 assist gaf.