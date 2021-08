Real Madrid legt 31 miljoen euro neer en heeft Camavinga binnen

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 18:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:42

Eduardo Camavinga mag zich officieel speler van Real Madrid noemen. De van Stade Rennais afkomstige middenvelder (18) doorliep maandag al zonder problemen de medische keuring en zet een dag later zijn handtekening onder een contract tot medio 2027 bij De Koninklijke. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is met de deal voor Camavinga een transferbedrag van 31 miljoen euro gemoeid.

Camavinga kwam onlangs al tot een persoonlijk akkoord met Real over een contract voor vijf seizoenen. Stade Rennais heeft de afgelopen maanden vergeefs geprobeerd om het tot medio 2022 lopende contract van de jonge middenvelder open te breken en te verlengen. Om te voorkomen dat hij over een jaar transfervrij de deur uitwandelt, was de Franse club er alles aan gelegen om hem in de resterende acht dagen van de huidige transferperiode van de hand te doen. De marktwaarde van Camavinga wordt door Transfermarkt geschat op 55 miljoen euro.

De door Stade Rennais opgeleide Camavinga brak twee seizoenen geleden door in de hoofdmacht van de Franse club. De drievoudig Frans international heeft 88 officiële wedstrijden voor Stade Rennais achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 5 assists. Afgelopen weekeinde speelde hij tegen SCO Angers als invaller zijn laatste wedstrijd voor de club. De afgelopen tijd werd hij ook gelinkt aan onder meer Manchester United en Paris Saint-Germain, maar Real komt dus als winnaar uit de strijd.

Camavinga is na David Alaba de tweede aanwinst van trainer Carlo Ancelotti voor dit seizoen. De Oostenrijkse verdediger maakte eerder deze zomer transfervrij de overstap van Bayern München naar de Madrileense grootmacht. Camavinga kan op 12 september zijn debuut maken voor Real, dat die dag bezoek krijgt van Celta de Vigo.