Carlos Vinícius voor twee jaar naar PSV: ‘Goals maken en kampioen worden’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 21:31 • Chris Meijer • Laatste update: 21:36

PSV heeft zich versterkt met Carlos Vinícius, zo maken de Eindhovenaren via de officiële kanalen bekend. De 26-jarige spits wordt voor twee seizoenen gehuurd van Benfica en PSV heeft een optie tot koop bedongen in een huurdeal die volgens eerdere berichtgeving in eerste instantie 2,5 miljoen euro kost. Vinícius zette dinsdagochtend vroeg al voet op Nederlandse bodem om zijn transfer naar PSV af te ronden.

"Met Vinícius voegen we directe kwaliteit toe aan PSV", reageert technisch manager John de Jong op de transfer. "We wilden graag een aanvaller met kwaliteit aan de selectie toevoegen en zijn blij dat dit met Carlos Vinícius gelukt is. Carlos is een complete spits, die in het bijzonder kracht en lengte aan onze aanvalslinie toevoegt. Een goede speler, die al lang op onze radar staat. De afgelopen dagen ontstond een mogelijkheid om hem naar PSV te halen en daar hebben we direct naar gehandeld."

Vinícius landde in de nacht van maandag op dinsdag op Rotterdam The Hague Airport, nadat verschillende media maandagavond al meldden dat de Braziliaanse spits ‘hard op weg’ was naar PSV. Hij doorstond dinsdagmiddag de medische keuring, waardoor hij nu gepresenteerd kon worden als de nieuwe spits van PSV. Het was geen geheim dat trainer Roger Schmidt nog een spits aan zijn selectie wilde toevoegen, daar hij met Eran Zahavi in principe over één speler beschikte die op die positie uit de voeten kan.

De namen van Mergim Berisha, Luuk de Jong en Mostafa Mohamed passeerden de revue, maar zondagavond werd aan dit rijtje ook Vinícius toegevoegd. Benfica-trainer Jorge Jesus liet eerder al weten dat Vinícius ondanks een tot medio 2024 lopend contract niet in zijn plannen voorkomt, waardoor hij in de laatste dagen van de transferwindow nog mocht verkassen. Vinícius werd vorig seizoen door Benfica verhuurd aan Tottenham Hotspur, waar hij in 22 wedstrijden tot 10 doelpunten en 3 assists kwam. The Spurs hadden een optie tot koop ter waarde van 45 miljoen euro, maar besloten deze niet te lichten.

De spits zat wel op de reservebank tijdens de wedstrijden in de voorronde van de Champions League tegen PSV en Spartak Moskou, waarin hij overigens geen minuten maakte. De enige minuten die de Braziliaan dit seizoen maakte, was toen hij tegen FC Arouca in de 84e minuut werd ingebracht. Vinícius behoorde zondag niet tot de wedstrijdselectie voor de competitiewedstrijd van Benfica tegen Tondela. Benfica telde in de zomer van 2019 zeventien miljoen euro neer om Vinícius los te weken bij Napoli, voor wie hij overigens nooit een officiële wedstrijd speelde. In Portugese dienst was hij goed voor 24 doelpunten en 13 assists. Vinícius droeg eerder het shirt van AS Monaco, Rio Ave, Real SC, Grêmio Esportivo Anápolis, Palmeiras en Santos.

"Mijn missie is helder: ik ben hier om doelpunten te maken en kampioen te worden", reageert de Braziliaanse aanvaller. "Ik ben erg blij om hier te zijn en wil iedereen bedanken voor de hartelijke ontvangst die ik vandaag heb gekregen. Mijn eerste indruk van PSV is goed. In Brazilië kennen we de club natuurlijk vanwege alle landgenoten die hier speelden en spelen. Ook heb ik met André Ramalho en Bruma gesproken over PSV. Ik voel me welkom en kijk ernaar uit om er samen met iedereen die de club een warm hart toedraagt een mooie periode van te maken."