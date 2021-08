Wolfsburg troeft Feyenoord af en betaalt miljoenen voor Van de Ven

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 17:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:19

Micky van de Ven ruilt FC Volendam in voor VfL Wolfsburg, zo meldt De Telegraaf dinsdagmiddag. Volgens de krant verkast de verdediger voor 3,5 miljoen euro. In het contract zijn ook bonussen en een percentage doorverkoop opgenomen. Feyenoord zou ook overeenstemming hebben bereikt met Volendam, maar de keuze van Van de Ven viel op de club van Mark van Bommel.

Voor Van de Ven ligt een vierjarig contract klaar in Wolfsburg. De linksbenige verdediger, twintig jaar, wilde in de afgelopen dagen door middel van de arbitragezaak een transfer naar Wolfsburg forceren. Hij beriep zich op de kans op aanmerkelijke financiële en sportieve verbetering bij de koploper van de Bundesliga én een verstoorde arbeidsrelatie met Volendam. Van de Ven wilde op basis daarvan zijn contract laten ontbinden, maar de arbitragecommissie zag daar geen enkele aanleiding toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nu is er alsnog een 'chique oplossing' gekomen, schrijft De Telegraaf, mede omdat Wolfsburg aanzienlijk meer betaalt dan het bedrag van twee miljoen euro waarvoor de club aanvankelijk zaken wilde doen. Van de Ven lag nog twee seizoenen vast in Noord-Holland. De centrumverdediger annex linksback doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en brak in 2019 door in het eerste elftal. In totaal staat hij op 48 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 2 doelpunten en 2 assists produceerde. Na het afgelopen seizoen werd hij verkozen tot beste talent van de Keuken Kampioen Divisie.

Feyenoord Transfermarkt meldde dinsdagochtend dat er vanuit De Kuip een 'alles-of-niets-poging' werd ondernomen om Van de Ven binnen te halen. Feyenoord zoekt al langer naar een nieuwe centrumverdediger. Nick Viergever van PSV werd genoemd als een kandidaat, maar in De Kuip is niet iedereen even enthousiast over de routinier die de club een paar ton zou moeten kosten. Volgens Voetbal International zijn de 'laatste berichten' dat Viergever op het punt staat om te verkassen naar Greuther Fürth, de huidige nummer zestien van de Bundesliga.