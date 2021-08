‘Fenerbahçe en Galatasaray bereiken allebei akkoord over Halil Dervisoglu’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 16:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:21

Fenerbahçe en Galatasaray hebben allebei een akkoord bereikt met Brentford over een verhuurperiode van Halil Dervisoglu, zo melden diverse media in Turkije. Dinsdagmiddag bracht Sporx naar buiten dat Fenerbahçe een huursom van een miljoen euro wilde betalen en 's avonds meldt A Spor dat ook Galatasaray rond is met Brentford. De keuze lijkt daarmee aan Dervisoglu zelf. De clubs hebben nog ruim een week om de transfer vlot te trekken, want in Turkije loopt de zomerse window door tot woensdag 8 september.

Een overstap van Dervisoglu naar Fenerbahçe zou pikant zijn, omdat hij vorig seizoen nog uitkwam voor aartsrivaal Galatasaray. Hij werd in de eerste seizoenshelft verhuurd aan FC Twente en in de tweede seizoenshelft aan Galatasaray. In dienst van Cim Bom kwam de Turks-Nederlandse aanvaller tot drie doelpunten in twaalf competitiewedstrijden. Zesmaal kreeg hij een basisplek. Dervisoglu miste een deel van het seizoen door het oplopen van het coronavirus. In vijf van de laatste zes duels in de Süper Lig stond Dervisoglu aan de aftrap.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dervisoglu, viervoudig international van Turkije en deze zomer EK-ganger, hoeft bij Brentford niet op veel speeltijd te rekenen. In de eerste drie Premier League-wedstrijden van het nieuwe seizoen bleef hij negentig minuten op de bank. Wel deed Dervisoglu vorige week dinsdag 67 minuten mee in het gewonnen EFL Cup-duel met Forest Green Rovers (3-1). Zijn contract bij Brentford loopt door tot medio 2024. Dervisoglu kwam in januari 2020 voor circa drie miljoen euro over van Sparta Rotterdam en speelde in zijn eerste seizoen zeven officiële wedstrijden voor Brentford.

Galatasaray hoopt Dervisoglu opnieuw te kunnen verwelkomen: de club bereidt zich voor op het vertrek van Mostafa Mohamed naar Girondins de Bordeaux en ziet in de geboren Rotterdammer een geschikte opvolger. Sabah meldde in een eerder stadium dat Erdal Torunogullari, een in Den Bosch woonachtig bestuurslid van Besiktas, contact heeft opgenomen met Brentford en erop wees dat Dervisoglu bij die club Champions League-voetbal zou kunnen spelen.