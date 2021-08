Mohamed Ihattaren laat boodschap achter voor PSV-familie: ‘BEDANKT!’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 16:51 • Rian Rosendaal

Mohamed Ihattaren komt dinsdagmiddag met een eerste reactie op zijn vertrek bij PSV. De aanvallende middenvelder, die tot medio 2025 tekende bij Juventus, is dankbaar voor de massale steun die hij in de afgelopen jaren uit allerlei geledingen heeft ontvangen. PSV nam eerder deze dinsdag middels een fraaie video al afscheid van Ihattaren, die in totaal elf jaar aan de Eindhovense club verbonden is geweest.

“Beste PSV en supporters. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren gesteund heeft met ziel en zaligheid. We hebben samen zowel mooie als uitdagende tijden gekend. Ik neem al datgene wat ik geleerd heb mee en zet mijn reis voort in Italië. De staf, directie, trainers en onze achterban —> BEDANKT!“, zo schrijft de dankbare Ihattaren dinsdag op zijn Instagram-pagina.

Technisch directeur John de Jong reageerde eerder deze dinsdag al namens de PSV-directie op het vertrek van Ihattaren uit Eindhoven. “We wensen Mohamed veel succes in Italië en hopen dat deze overstap zowel voor hem persoonlijk als voor zijn carrière goed uitpakt”, gaf De Jong te kennen. Hij sprak van 'ups en downs' in de afgelopen jaren. “Mohamed heeft de afgelopen jaren hoogte- en dieptepunten gekend. Zijn debuut en eerste maanden bij de A-selectie waren veelbelovend. Door omstandigheden is er daarna niet uitgekomen wat er voetbaltechnisch bij Mo zeker in zit. Dat is ontzettend jammer, in de eerste plaats voor Mohamed zelf. We gunnen hem deze transfer en hopen dat hij erin slaagt zijn belofte in Italië in te lossen.”