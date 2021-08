‘Barcelona en Atlético onderhandelen over ruildeal rond João Félix’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 16:34 • Chris Meijer

Barcelona en Atlético Madrid onderhandelen momenteel over een ruildeal, die João Félix en Antoine Griezmann van club moet laten doen wisselen. ESPN meldt op basis van bronnen dicht bij de onderhandelingen dat het lastig wordt om de ruildeal voor het sluiten van de transferwindow rond te krijgen. Toch zouden bronnen dicht bij Griezmann het ‘niet onmogelijk’ achten dat Barcelona en Atlético Madrid tot een akkoord komen.

De naam van Félix werd maandagavond laat voor het eerst in verband gebracht met Barcelona. RAC1 meldde dat de Catalanen bij Atlético navraag hadden gedaan naar de beschikbaarheid van 21-jarige Portugese aanvallende middenvelder op huurbasis. De regerend kampioen van Spanje zou dinsdag met een reactie komen, maar vrijwel direct kwam Fabrizio Romano met het bericht dat de kans uitgesloten was dat Félix op de slotdag van de transferwindow zou vertrekken bij Atlético.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De geruchten over een overstap van Félix naar Barcelona zingen dinsdagmiddag echter nog steeds rond. Het eventueel betrekken van Griezmann is een ruildeal zou namelijk een opening bieden. Het is geen geheim dat Barcelona vanwege zijn hoge salaris niet onwelwillend tegenover een vertrek van Griezmann staat. Atlético en in het bijzonder trainer Diego Simeone zouden hem graag terug willen halen naar de club waar hij eerder tussen 2014 en 2019 speelde en voor 120 miljoen euro werd weggehaald door Barcelona.

Atlético kan zijn komst echter niet bekostigen, waardoor eerder ook werd gespeculeerd over een ruildeal die Saúl Ñíguez de omgekeerde weg had moeten laten bewandelen. Nu zou Félix betrokken moeten worden in het vertrek van Griezmann, al lijkt men bij Atlético niet al te graag afscheid te willen nemen van de Portugees. Simeone zou niet rouwig zijn om het vertrek van Félix, maar voorzitter Enrique Cerezo wil hem graag behouden. Volgens Cadena SER is Atlético daarom op dit moment wel geïnteresseerd in Griezmann, maar niet in een ruildeal met Félix.

Op de slotdag van de transferwindow werden ook Edinson Cavani (Manchester United), Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) en Cédric Bakambu (Beijing Sinobo) genoemd als mogelijke nieuwe spitsen van Barcelona. Het is geen geheim dat trainer Ronald Koeman graag nog een aanvaller aan zijn selectie wil toevoegen. Romano zette overigens dinsdagmiddag al een streep door de naam van Cavani op het verlanglijstje van Barcelona, daar de Uruguayaanse spits volgens de transfermarktexpert niet gaat vertrekken bij Manchester United.