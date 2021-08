Peter Bosz slaat slag en haalt Jérôme Boateng naar Lyon

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 16:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:43

Jérôme Boateng vervolgt zijn loopbaan bij Olympique Lyon. Transfermarktexpert Fabrizio Romano onthult dinsdag dat de clubloze centrumverdediger het eerste deel van de medische keuring bij les Gones zonder problemen heeft doorlopen. De tweede medische check-up staat voor woensdag gepland. Boateng zet als alle details zijn afgerond pas zijn handtekening onder een meerjarig contract in Lyon. De routinier, die transfervrij was na zijn vertrek bij Bayern München, krijgt in Frankrijk te maken met Peter Bosz als coach.

Bayern kondigde eerder dit jaar aan dat Boateng geen nieuw contract kreeg aangeboden, waarmee een einde kwam aan een dienstverband van tien seizoenen. "Ik heb het aan Jérôme uitgelegd, hij begreep het ook", liet technisch directeur Hasan Salihamidzic in april weten rondom het verloren Champions League-duel van Bayern met Paris Saint-Germain (2-3). Boateng verliet Bayern met 363 duels achter zijn naam, om enkele maanden later dus voor Lyon te kiezen.

Boateng begint bij Lyon aan zijn vijfde avontuur bij een club. Naast Bayern diende de ervaren verdediger in het verleden ook Manchester City, Hamburger SV en Hertha BSC. Tevens staan er 76 interlands achter de naam van de fysiek sterke mandekker. Boateng werd eind juli nog in verband gebracht met PSV, maar dat gerucht werd al snel uit de wereld geholpen door clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

"Ongeveer vier vragen per minuut of Boateng nu naar PSV komt", slingerde Elfrink donderdag 29 juli op Twitter. "Niets over vernomen tot nu toe. Vanuit de schoot van de club klonk steeds dat men defensief wel klaar is en dat daar op dit moment geen prioriteit ligt. Na wat er vorig jaar gebeurd is op de laatste transferdag, zullen ongetwijfeld nog de nodige (Duitse) spelers aan PSV worden gelinkt en daarbij gaat zeker ook een aantal sterke verhalen ontstaan. We gaan het tot en met 31 augustus weer meemaken."